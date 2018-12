Zitten er echt kerkloze kraters in de samenleving?

De uitslag van beide onderzoeken was bepaald niet bemoedigend voor de christelijke kerken. Het CBS constateerde dat voor het eerst in de geschiedenis meer dan de helft van de Nederlanders zich niet-religieus noemde. Het SCP meldde een aantal maanden later dat de kerken nooit eerder zo snel leden verloren. Er werd gesproken over ‘kraters in de samenleving’ die zouden ontstaan door de leegloop van de kerken.

Ik ken kraters vooral van de maan. Die is onbewoond.

Toch begaven zich op kerstavond van datzelfde jaar 2018 honderdduizenden Nederlanders naar een kerk, niet noodzakelijkerwijs behorend bij de parochie waar ze staan ingeschreven. Ik ging naar Amsterdam, naar de Krijtberg – een jezuïetenkerk aan het Singel. De tram ernaartoe was vol. Een paar banken van ons zat een groepje toeristen. Ze spraken Italiaans. Een van hen leek sprekend op Jezus en dan de versie zoals we die kennen uit de musical ‘Jesus Christ Superstar’: baardje, lang haar. Zou het groepje Italianen op deze avond ook een religieuze viering bezoeken? Even dacht ik erover het hun te vragen, maar in dit soort situaties is je mond houden vaak het verstandigst.

‘We gaan sluiten’

Ik had een krater verwacht ter hoogte van Singel 446, maar de Krijtberg stond er nog gewoon. Sterker nog: het was enorm druk. De grote kerk was afgeladen vol. “Alleen nog staanplaatsen”, riep een man van wie ik bijna zeker ben dat het de koster was. We liepen maar weer naar buiten om ons te beraden. De koster kwam naar het smeedijzeren toegangshek en probeerde dat dicht te doen. “We gaan sluiten”, riep hij over de gracht. Een man in een donkere overjas stond al in de deuropening. “Schiet nou eens op”, riep hij naar zijn vrouw die gehaast kwam aanlopen, maar zich nog zeker 25 meter van het kerkgebouw bevond. “Wat zeur je nou”, riep ze, terwijl ze bijna werd geschept door een auto. “Vrede op aard, in de mensen een welbehagen”, zei ik zachtjes en dacht er het mijne van.

We besloten naar de kapel van het Begijnhof te gaan, even verderop. Daar zou om negen uur een nachtmis beginnen. We liepen op het Spui toen we de Italianen uit de tram tegenkwamen. ‘Grappig’, dacht ik. “Twegenkomen”, noemt Kees van Kooten zo’n samenloop van omstandigheden. Het was redelijk stil op straat en als ik me niet vergis, hoorde ik de Krijtberg verzuchten: “Wat een drukte.” Het antwoord van de Begijnhofkapel bleef niet uit: “Geniet er nog maar van, nu het nog kan.”

In de kleine kapel – ooit gebouwd als schuilkerk – was nog een Franstalige mis bezig. Ook hier was het druk. Een aardige man liet ons toch binnen en wees ons de trap naar de bovenverdieping. Daar hadden we goed zicht op het schouwspel. Er werden snel wat stoelen voor ons bijgezet. De priester die de mis celebreerde kwam uit een Afrikaans land. Het koor ook. Vrouwen in traditioneel Afrikaanse kleding zongen de sterren van de hemel. De kerkgangers waren overwegend wit. Even dacht ik aan de cijfers van het SCP en het CBS. Zou dit de situatie over vijftig jaar in ons land zijn? Het was er fijn en toch vertrouwd. Op het einde klapten en zongen we allemaal mee met het dansende koor.