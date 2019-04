Zingeving? Dat kan ook als clown. ‘Een clown mag haar impulsen volgen’

“Eén voor één komen we op. Op het podium doen we iets met een emmer, die telkens verandert in iets anders. In een trommel, in een pan, een douche, en zelfs in een wc. Zjoef, zjoef, zjoef, met brede armbewegingen strooit de boer zijn zaadjes uit. Boem, boem, boem, met een blij gezicht slaat de tamboer op zijn trom. In de zaal kun je een speld horen vallen. Ineens roept iemand: ‘Leuk! Dit is leuk!’ Ja, hier doen we het voor, nu is er verbinding. Vanaf nu stroomt het spel en wordt het nóg leuker.

“Als contactclown in de zorg bij de Dichterbij Clowns probeer ik met mimiek, beweging en geluid in verbinding te treden met kwetsbare medemensen als dementerenden, mensen met een verstandelijke beperking, zieke kinderen en kinderen met een beperking. Mensen die niet of niet meer in staat zijn op de gangbare manier te communiceren. Wij gebruiken daarom dan ook weinig woorden.

Terwijl ik als mens best wel stijf ben, blijk ik als clown een souplesse

te bezitten waar ik van opkijk Rian van den Brand

“Het verschil tussen ons en de verzorgenden is dat wij alle tijd hebben en de mensen dus alle aandacht kunnen geven. Bovendien hoeven ze niets van ons; wij verwachten niets van hen. Ze mogen helemaal zichzelf zijn. Zo kan er ineens een mooie ontmoeting ontstaan. Wij hebben geen vooropgezet plan, maar kijken wat er op dat moment ís en kan ontstaan. Dat kan mooi, subtiel of uitbundig spel zijn, samen dansen of zingen, gek doen of juist samen stil zijn. Niets hoeft, alles mag, als er maar verbinding is, want die verbinding geeft zin aan wat wij doen.

“Een clown mag haar impulsen volgen, doen wat in haar hart leeft. En alles wat er is, is goed. Alles wat ik voel, is goed en mag er zijn. Dat uit ik in beweging en geluid. En ook alles wat de ander doet en voelt mag er zijn. Behalve dat dit duidelijk is voor de ander, geeft het mij het gevoel dat ik besta en dat ik er mag zijn, dat alles in mij er mag zijn. Als ik boos ben, laat ik dat zien en horen door met mijn voeten te stampen en te grommen. Als ik verdrietig ben, maak ik mezelf klein en schok met mijn schouders en laat mijn verdriet in gejammer naar buiten. Als ik blij ben, dans en huppel ik en zing daarbij. Mijn gezicht is open en ook mijn lichaam maakt zichzelf groot.

Verbinding “Op zo’n moment stroomt het in mij. Mijn lichaam is één geheel, sterker nog, mijn lichaam en ziel zijn één geheel. En nóg sterker: doordat alles er mag zijn en ook mijn oordelen over de ander verdwijnen, voel ik mezelf één met mijn omgeving, met de ander. “Die verbinding geeft dan ook niet alleen zin aan wat wij doen, maar is ook voor mij zinvol. Ik geniet er zelf ook van, fysiek. Als clown voel ik me namelijk veel jonger. Alles mag, dus ik word niet gehinderd door gedachten dat ik op mijn zestigste bepaalde dingen niet meer mag doen, zoals rollebollen over de grond. Als ik bij kinderen speel, doe ik dat regelmatig. Terwijl ik normaal gesproken, als mens, best wel stijf ben, blijk ik als clown ineens een souplesse te bezitten waar ik van opkijk. Jeetje, wat voel ik me dan jong. En energiek. “Het is ook mooi wat we doen, alleen al onze outfits zijn bijzonder kleurrijk. Eigenlijk zijn alle zintuigen betrokken bij wat we doen. Daarom is het ook belangrijk dat wij fris ruiken, nooit parfum op hebben.