Zelfs CNN heeft aandacht voor de non-stop kerkdienst in de Haagse Bethelkapel

Morgenochtend zitten de eerste duizend uur erop – hoeveel er nog bijkomen kan de organisatie met geen mogelijkheid zeggen, maar ook de Kerst is geregeld. Op Kerstmorgen gaat René de Reuver voor, scriba van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).

Met de non-stop kerkdienst willen de Haagse Protestantse Kerken voorkomen dat de uitgeprocedeerde familie het land wordt uitgezet. De ouders en hun drie kinderen verblijven er op zolder, hiervoor zaten ze vier weken in de vrijgemaakt-­gereformeerde kerk in Katwijk, waarin ze actief waren.

Tegen de 550 voorgangers hebben de afgelopen weken dag en nacht ieder een ‘blok’ van twee uur gevuld met een vorm van een kerkdienst. Gisteren leidde de preses van de Protestantse Kerk in Nederland, Saskia van Meggelen, een dienst. De PKN steunt de actie.

De katholieke bisschoppenconferentie heeft geen standpunt ingenomen. Er gaan wel priesters voor, net als dominees van vele gezindtes: ook vrijgemaakt-gereformeerd en Nederlands-gereformeerd, doopsgezind en remonstrants. Kerkelijke gemeenten adopteren af en toe een nacht met hun predikant en een paar kerkgangers.

CNN

De permanente dienst trekt wereldwijd belangstelling. Vorig weekend was het Haagse kerkasiel bij de Amerikaanse nieuwszender CNN, deze week wilden zes internationale persbureaus een kijkje nemen. “En ook China en Japan hangen aan de lijn”, zegt Theo Hettema, voorzitter van de algemene kerkeraad van de Haagse Protestantse Kerk.

De woordvoerder van Harbers spreekt van een uitzichtloze situatie

De Haagse kerken zien het kerkasiel als tijdelijk middel om voor dit gezin een goede oplossing te vinden. Achter de schermen wordt er met de overheid gesproken. Daarover wil Hettema niet meer kwijt dan dat dit ‘een mooi gesprek’ is. De woordvoerder van staatssecretaris Mark Harbers (VVD, justitie en veiligheid) meldt dat diens inzet van deze ‘dialoog’ is dat het gezin terugkeert naar Armenië. Harbers zei eerder dat de kinderen nu, door in de kerk te schuilen, niet kunnen werken aan hun toekomst. “Hij heeft een ander idee van hun toekomst dan zij”, zegt Hettema van de Haagse kerken. Volgens hem put het gezin veel troost en kracht uit de diensten, maar het gedwongen binnenblijven en de onzekerheid vallen hun zwaar. En van studeren komt het in deze omstandigheden nauwelijks.