Zeggen wat je wilt: kan dat nog aan de universiteit?

Toen studenten van de Universiteit van Berkeley, Californië, lucht kregen van het plan om de antifeminist Milo Yiannopoulos uit te nodigen voor een lezing, braken er zulke hevige protesten los, dat het bestuur zich gedwongen zag de lezing af te blazen. Tijdens de discussies viel een woord dat ook buiten de VS hevig verzet opriep, de term safe space. Volgens sommige academici en studenten moet de universiteit een 'veilige ruimte' zijn waar vrouwen en minderheden niet geconfronteerd worden met kwetsende teksten of sprekers.

De reacties waren niet mals. Volgens minister van justitie Jeff Sessions bieden Amerikaanse universiteiten niet langer ruimte voor 'robuust debat' en een 'competitie van ideeën', maar zijn ze verworden tot 'echokamers van politieke correctheid en schuilhutten voor fragiele ego's'.

Lang niet iedereen is dat met hem eens, maar het debat over free speech versus safe spaces is niet meer weg te denken uit de academische wereld. Moeten universiteiten hun studenten veiligheid bieden en hen vrijwaren van kwetsende ideeën of draait het aan de universiteit juist om de vrijheid alle vragen te stellen en moeten studenten bereid zijn hun diepste overtuiging ter discussie te stellen?

Ook Nederland worstelt ermee. De grote Nederlandse universiteiten hebben inmiddels allemaal diversity officers aangesteld (die ervoor moeten zorgen dat studenten en medewerkers met alle mogelijke achtergronden, ook minderheden, zich aan de universiteit thuis voelen), maar de ideeën en strategieën verschillen.

Eén probleem blijkt het idee dat anderen vooroordelen over je hebben. Een ander probleem is dat de free speech van de een bedreigend kan zijn voor de ander. Om vruchtbaar debat te stimuleren komt er nu een centrale ruimte voor discussie, maar wel een geleide discussie. "Voor sommige onderwerpen, zoals Israël, kun je beter een dialoog organiseren dan een debat", legt Ganzevoort uit. "In de scherpte van het debat gaat het verstaan van elkaar vaak verloren."

De VU, zou je kunnen zeggen, is een safe space voor gelovige studenten en dat is - om in Angelsaksische termen te blijven - een unique selling point geworden. "Andere universiteiten benadrukken in hun diversiteitsbeleid wel gender en etniciteit, maar hun geloof mogen studenten en staf meestal niet meenemen", zegt Ruard Ganzevoort, decaan van de faculteit Religie en Theologie. "Op de VU kun je in dat opzicht wel jezelf zijn. Wij bieden ook faciliteiten aan. Zo hebben we een gebedsruimte voor moslims."

Een interessant geval is de Vrije Universiteit in Amsterdam, voortgekomen uit de gereformeerde zuil. Studenten komen er meestal voor de wetenschap, maar de VU leidt ook joden, orthodoxe moslims én christenen op tot voorganger. Geloof en wetenschap gelden hier niet automatisch als in tegenspraak met elkaar; onder de staf bevindt zich bijvoorbeeld de spraakmakende Emanuel Rutten, een filosoof die het godsbewijs nieuw leven inblaast.

Dode witte mannen

Waar de VU een haven wil zijn voor gelovigen, lijkt de naburige Universiteit van Amsterdam zich te profileren als instituut dat de hegemonie van 'dode witte mannen' doorbreekt. Progressieve studenten eisten bij de Maagdenhuisbezetting van 2015 niet alleen meer democratie, maar ook minder witte mannen in het curriculum én in de staf. Ze kregen steun van Gloria Wekker, de hoogleraar die publieke verontwaardiging wekte door haar stelling dat racisme diep in de Nederlandse samenleving verankerd ligt. Een commissie onder haar toezicht adviseerde actiever te zoeken naar mensen met uiteenlopende achtergrond. "Het is veel spannender om les te geven en te krijgen in een klas met verschillende perspectieven op de werkelijkheid", vertelde Wekker in Trouw.

Maar de in maart aangestelde diversity officer Anne de Graaf, blijkt weinig te voelen voor safe spaces waar sprekers met te confronterende ideeën worden geweerd. De Graaf vraagt zich vooral af of de UvA geen 'mensen mist', maar dat kan ook gaan om witte mannen zonder hoogopgeleide ouders of om gelovigen die zich aan de UvA niet serieus genomen voelen.

Wat weegt zwaarder? De vrije competitie van ideeën of een sfeer waarin alle studenten zich serieus genomen voelen?

Wat diversiteit betreft, kan de bevolking van Rotterdam zich met die van Amsterdam meten. Marli Huijer, hoogleraar en diversity officer voor de faculteit filosofie aan de Rotterdamse Erasmus Universiteit, merkt dat aan haar studenten. "Ze willen weten hoe zwarte mensen zijn neergezet in het westerse denken. Daarom geven we ook colleges postkoloniale kritiek en geschiedenis van het racisme. Je ziet dat in de hele maatschappij: naarmate de verhoudingen veranderen, durven mensen hun achtergrond of geloofsbelijdenis sterker naar voren te brengen".

Wat Huijer zou doen als studenten een pertinente antifeminist zouden uitnodigen? "Het ligt eraan hoe ernstig het is", zegt Huijer, "maar als iemand hatelijke uitspraken doet over vrouwen, zou ik protesteren. Met zulke uitspraken val je terug in een oud patroon dat de universiteit voor vrouwen een onveilige plek maakt - dat is niet goed voor de wetenschap. Je hoeft geen consensus te bereiken, maar je hoeft één groep ook niet lekker te gaan beledigen. Dat is nooit de bedoeling geweest van de vrijheid van meningsuiting."