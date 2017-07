Zeeuwse dorp Yerseke krijgt grootste kerk van Nederland

De gemeenteraad van Reimerswaal, waar het dorp Yerseke onder valt, heeft na een felle debatavond tussen voorstanders en tegenstanders ingestemd met de bouw van deze nieuwe 'refodome'.

De gemeenteraad, waarin de SGP de grootste partij is met zeven zetels, was verdeeld over het voorstel: het kreeg tien stemmen voor en acht stemmen tegen. Tegenstanders maken zich onder meer zorgen maken om de grootte van het gebouw en de verkeersoverlast. Ook is de komst van deze gereformeerde kerk omstreden omdat die midden in een natuurgebied komt. Toch geeft de gemeente nu groen licht voor de kerk.

De kerken symboliseren de volhardende positie van de bevindelijk gereformeerden in een tijd waarin de rest van de bevolking seculariseert. Herman Wesselink

Hoewel het in oppervlakte de grootste zal zijn, is de megakerk wat zitplaatsen betreft niet de grootste. Het gebedshuis van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland in het Gelderse dorp Opheusden spant namelijk nog steeds de kroon met 2850 stoelen.

Zelfbewustzijn Steeds meer kerkgebouwen in Nederland sluiten hun deuren, maar in de biblebelt zijn de laatste twintig jaar juist tientallen nieuwe kerken gebouwd. Het een heeft met het ander te maken, volgens architectuurhistoricus Herman Wesselink in een eerder artikel in Trouw: "De kerken symboliseren de volhardende positie van de bevindelijk gereformeerden in een tijd waarin de rest van de bevolking seculariseert." De megakerken symboliseren volgens Wesselink zowel het zelfbewustzijn als het isolement van de 'zware' gereformeerden. Zelfbewustzijn, omdat het aantal kerkleden groeit, net als hun welvaart. Maar isolement is er ook: "De opvattingen over veel maatschappelijke onderwerpen in de bijbelgordel staan vaak ver af van die van de modale Nederlander. Dat uit zich, aldus Wesselink, in de locatie van de megakerken, vaak een nieuwbouwwijk in een weiland, ver buiten het oude centrum." Verder lezen: Bouwwoede op de Biblebelt

