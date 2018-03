Ze hopen dat 'The Passion' zegen brengt over hun geliefde Bijlmer

Beneden, om het hoog zwevende treinstation, glinstert het plaveisel. De pleinen zijn wijds, de bebouwing is van beton en glas en ongenaakbaar als een bergwand.

Is dit de Bijlmer?

Een witlichtend kruis zal troostend door de straten gaan. Door een wijk in opstanding

Niet de oerversie. De versie die dit jaar vijftig jaar bestaat. In november 1968 kregen de eerste bewoners van een Bijlmerflat de sleutel van hun woning in de flat Hoogoord. Toen tien verdiepingen in een weiland. De Bijlmer stond voor hoogbouwflats in honingraatstructuur. Corbusier. De scheiding van verkeersstromen. Uitgestrekt openbaar groen. Idealen die vastliepen in sociale problemen.

Correcties, stadsvernieuwing.

Mix van woningen.

En hier, nu, de kantoren, dat stadion, hotels, MediaMarkt, Decathlon, Esprit, de Woonmall, en die concerthallen - de dozen met hun blinde vlakken - de Afas, de Ziggo. En Pathé Imax. Voetbal, film, muziek, groot massavertier langs de Arena Boulevard.

Apotheose van het lijdensverhaal Er is nog een stuk vrije vlakte, direct voorbij de Afas-hal, de vroegere Heineken Music Hall. Het is nu omgeven door dranghekken, containers, beveiligers. Tussen de hoge kantoren rijst een groot podium wit op, het podium van 'The Passion'. De slotscène, de apotheose van het lijdensverhaal. Vanavond live op televisie. Ze hopen dat het dan droog blijft. Maar nu miezert het. De aanblik is tamelijk troosteloos. Niets is hier warm, het Grand Café is nog gesloten. Grijze urinoirs wachten in het veld. Het plein tussen de Amsterdam Arena en het NS-station Bijlmer. © Wim Boevin000 De Woonmall is open, bedden en banken op alle verdiepingen, maar vrijwel geen mens te zien. Muzak zakt uit de plafonds. De Arena Boulevard is op dit uur een kale strook, die men vergat in te richten. Een geluk dat het nauwelijks waait. En vanavond staan hier, in deze harde omgeving, twintigduizend mensen een verhaal te delen van hoop en smart.