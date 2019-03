Yoga is de trend voorbij: zelfs in het leger zitten de workshops vol

Een zonnegroet, de neerwaartse hond of de kindhouding, het zijn allang geen obscure termen meer, want bijna iedereen heeft tegenwoordig wel van yoga gehoord. De yogascholen schieten als paddestoelen uit de grond, er zijn apps en dvd’s en de yogamarkt van leggings, matjes en retreats floreert. In 2016 verdiende yoga zelfs een plek in de top tien meest beoefende sporten in Nederland die het NOC*NSF elk jaar samenstelt.

Uit onderzoek van Yoga Magazine in 2016 bleek dat toen ongeveer 1,6 miljoen Nederlanders weleens aan yoga deden, iets meer dan de helft doet dat thuis. Ongeveer driekwart van de yogi’s is vrouw, een kwart man. In verhouding zijn veel meer yogi’s vegetariër: 22 procent eet geen vlees, tegenover ongeveer 5 procent van alle Nederlanders.

Yoga is mainstream geworden, zegt Anne Bjørndal, voorzitter van de Vereniging Yogadocenten Nederland en al bijna 35 jaar docent. “Het is veel meer geaccepteerd en daarom word je niet meer zo raar aangekeken, al hoor ik hier en daar nog weleens het vooroordeel dat het zweverig zou zijn”, zegt ze.

In de jaren dat ze docent is, heeft ze het yogalandschap en ook het publiek zien veranderen. “Vroeger waren het vaak wat oudere mensen die kwamen vanwege een fysieke of mentale klacht. Ze konden niet goed slapen of hadden last van hun rug. Vandaag de dag zijn het vaak jonge mensen die op zoek zijn naar een rustpunt in hun hectische leven. Zeker millennials, die vaak tien ballen tegelijk in de lucht moeten houden.”

Burnout-generatie

Wat dat betreft past yoga goed in de gezondheidstrend die mede dankzij het sociale mediaplatform Instagram is opgebloeid, zegt sportmarketeer en trendwatcher Gijsbrecht Brouwer. “Het ligt voor de hand dat mensen rust zoeken in het tijdperk van de burnout-generatie. Het is een escape van het altijd aanstaan en het gebruiken van sociale media. Maar tegelijkertijd is de opkomst van yoga daar een direct gevolg van. Het is een supervisuele sport, als je op het strand bij zonsondergang een mooie asana (houding) aanneemt, kun je de meest prachtige plaatjes maken. Het is ook makkelijker te fotograferen dan hardlopen, fietsen of voetballen. Dat maakt het dubbel, want het is die druk in de maatschappij waar het een tegengif voor zou moeten zijn.”

Brouwer ziet dat yoga voor de meeste mensen veel minder in de hoek van religie of geestelijke verdieping zit. “Het is ook weer niet een sport in de zin van dat er regels zijn of dat je kunt winnen. Maar mensen passen het wel in in routine van de ene keer fitnessen, dan eens squashen en dan een lesje yoga. Het is vooral lekker met je lijf bezig zijn.”

Angélique Heijligers schrijft als journalist al bijna twintig jaar over gezondheid en fitness en verhuisde onlangs naar Los Angeles, het mekka van de westerse yogawereld. Ze plaatst de opkomst van de yogahype, die daar begon, rond 1998. “Dat was in dezelfde tijd dat Madonna met het album ‘Ray of Light’ kwam, geïnspireerd door haar eigen interesse in yoga.”