Wilt u gelukkig worden? Ga dan vooral niet naar het geluk zoeken

"Het zou een schande zijn als je niet gelukkig was", kreeg ik te horen van mijn leraar godsdienst. “Je hebt een dak boven je hoofd en elke dag te eten.” Zelf zag hij er verslagen uit. Slordig geschoren. Zijn broek was slecht gestreken, zoals bij alle priesters zonder vriendin. Aan de muur hing een verschoten reproductie van Van Gogh.

Je kunt niet gelukkig worden op bevel, zweeg ik koppig. Er bestaan geen toverformules voor. Hoogstens zijn er patronen. Na schooltijd voelde ik me gelukkiger omdat ik desnoods ongelukkig mocht zijn.

Geluksmachines draaien op volle toeren. Vandaag heeft maakbaar geluk meer succes dan ooit. Geleerden schrijven er traktaten over. Al in 1984 verdedigde socioloog Ruut Veenhoven zijn proefschrift over de voorwaarden voor geluk. Een leven lang vraagt hij zich nu af in welk soort samenleving mensen het gelukkigst worden.

Geluk is mogelijk, las ik ergens, als er aandacht is voor mensenrechten, ook sociale, voor gezondheidszorg, als er minder ongelijkheid is, meer respect voor ieder mens, niet te veel individualisme. Hier en daar worden zelfs VN-documenten aanbevolen, waarvan de lectuur de weg naar het geluk zou openen.

Vink de lijstjes gewoon af en je bent er.

Ze staan in ieder geval haaks op de houding van de heer des huizes in het Matteüs-evangelie. De heer huurt ’s morgens arbeiders in en spreekt een dagloon af van één penning. Op het derde, zesde, negende en elfde uur gaat hij weer naar de markt, huurt opnieuw mensen in. Hun zegt hij dat zij zullen ontvangen wat recht is. Als de avond valt, wordt iedereen uitbetaald, te beginnen met wie het laatst aan de slag ging. Ze ontvangen een penning. De werkers van het eerste uur, die de hitte van de dag trotseerden, hopen op meer, maar neen. Wanneer ze klagen, antwoordt de heer: “Vriend, ik doe u geen onrecht. Zijt gij het met mij niet eens geworden over een penning?”

Gelijkheid wordt de hunkering naar materiële en zelfs intellectuele gelijkheid, met schoolexamens die overal dezelfde zijn. Rechtvaardigheid: in ‘A Theory of Justice’ uit 1971 beschreef John Rawls heel precies haar ingrediënten. Hij kent vandaag vermoeiend veel aanhangers.

Het past in een trend. Een groeiend aantal begrippen zien we als wetenschappelijk definieerbaar. Geluk, maar ook gelijkheid en rechtvaardigheid. Vloeit geluk trouwens niet voort uit een magische combinatie van die twee?

De afwezigheid van ongeluk is de eerste en misschien wel de enige basisvoorwaarde voor geluk. De enige? Er is nog een punt dat diep geluk in de weg staat, een punt waarover ik weinig verneem, wellicht omdat het door de meeste van onze tijdgenoten in het geseculariseerde West-Europa als onvermijdelijk wordt beschouwd: de eenmaligheid van het leven. De sterfelijkheid. Yolo, you only live once. Het bewustzijn daarvan heeft een enorme invloed op ons bestaan. We kunnen het ons niet langer veroorloven ongelukkig te zijn, het is nu of nooit. Precies deze gedachte staat geluk in de weg. Een mens is enkel gelukkig indien het niet hoeft. Wanneer geluk een vereiste is, is het geen geluk meer maar een vereiste.

De zorgvuldig opgesomde voorwaarden om gelukkig te worden zijn immers niet absoluut. Iemand kan arm zijn en gelukkig. Een analfabeet vermag momenten van ongebreideld geluk te ervaren, zoals een briljant academicus mogelijk een intriest leven leidt. Eigenlijk is er maar één basisvoorwaarde voor geluk: de afwezigheid van ongeluk, waarmee ik ziekte en dood bedoel, niet onze tragische liefdesgeschiedenissen en bewogen beroepscarrières, waar we minstens gedeeltelijk zelf verantwoordelijk voor zijn.

Het verhaal vermengt contractueel correcte rechtvaardigheid met generositeit. De gelijke betaling wijkt af van wat wij vandaag gelijke behandeling noemen. En worden, door het onvoorspelbare gedrag van de meester, de basisvoorwaarden voor geluk niet geschonden? Wat zeker is: gelijkheid, rechtvaardigheid en het daaruit voortvloeiende geluk verliezen in één enkele parabel hun wetenschappelijke aureool. Eén verhaal volstaat om alle theorieën aan diggelen te slaan. Dat werkt bevrijdend. Experts kunnen beschrijven wat geluk voor hen betekent. Maar er bestaan geen spelregels die voor iedereen gelden.

Yolo-gedachte

Sinds mijn prille jeugd lees ik honende beschouwingen over de perverse rol die de religieuze belofte van een hiernamaals speelt. Mensen worden arm gehouden en economisch uitgebuit, maar geen zorg, na de dood komt de beloning en begint het ware leven. Moslimterroristen denken niet anders. Ze blazen levende mensen op, zichzelf inbegrepen, om in het hiernamaals de gunsten van vele maagden te genieten.

Natuurlijk valt het uitstellen van het echte leven tot in het hiernamaals zeer te betreuren. Tegelijk verschilt die houding nauwelijks van de Yolo-gedachte. Ze is er het spiegelbeeld van. Alles gebeurt nu. Als het hiernamaals het ware leven is, leef je ook maar één keer, niet nu, maar later. Enkel nu of alleen maar later, daartussen is nauwelijks een verschil.

De kunst bestaat erin die verenging van het bestaan niet te aanvaarden, het leven groter te maken, de eenmaligheid ervan te doorbreken, het dubbelzinnige en de schoonheid die het kenmerken blijvend te zien.

Wie moet geloven, gelooft niet. Geloof is genade

Natuurlijk hoef je niet tegelijk in dit leven en in het hiernamaals te geloven om gelukkig te worden. Weliswaar beveel ik het iedereen aan, het geeft een prettiger gevoel dan velen denken, maar tot geloof kun je niemand dwingen. Wie moet geloven, gelooft niet. Geloof is genade. Toch helpt levensbeschouwing om de wereld groter te maken.

Ook kunst creëert ruimte; literatuur doet dat, poëzie. Aandacht en een scherp waarnemingsvermogen. En humor. Het geluk krijgt zo een dubbele bodem, waardoor het meer wordt dan simpel genot of eenvoudig vermaak, dat men, zoals Sigmund Freud schreef, zich verschaft door in een koude winternacht een bloot been onder de deken uit te steken en het vervolgens weer in te trekken. Geluk reikt verder dan genot. Neem nu de literatuur. Ze kan voor een leven naast dit leven, en tegelijk in dit leven zorgen. In ‘Contre Sainte-Beuve’ beschrijft Marcel Proust (1871-1922) hoe hij tijdens een wandeling met vrienden een geplaveide binnenplaats overstak. Opeens viel zijn blik op de oneffen, glimmende stenen die hem omringden. Hij liet zijn vrienden gaan. Alleen achtergebleven overviel hem een overweldigend geluksgevoel. Hij herkende de voetstappen die hij lang geleden zette in het baptisterium van de San Marco in Venetië.

Proust noemt dit résurrection. Bij die verrijzenis is het gevoel zuiverder dan op het moment van de ervaring zelf, want die was vluchtig tussen vele andere gewaarwordingen in. “Niet alleen is het verstand van geen nut bij dit soort verrijzenissen, bovendien worden zulke momenten alleen zichtbaar in voorwerpen waar het verstand nooit heeft geprobeerd hen op te sluiten.” De plaveien van een binnenplaats als bron van geluk.