Wildernis is niet buiten, maar zit ín onze cultuur

De livestream van de webcam in Bialowieza, Polen, toont vier herkauwende Europese bizons in zwart-wit. Ze staan er kalmpjes bij. Niets verraadt hun roerige geschiedenis, of de dreiging die hen nu boven het hoofd hangt.

Op dit moment kapt men in Polen namelijk delen van het laatste stuk ongerepte natuur op het Europese continent: het oerbos Bialowieza. Dit bos, deels in Polen en deels in Wit-Rusland gelegen, is 141.885 hectare groot en het leefgebied van wolven, lynxen, otters en spechten. Zo'n zeventien procent ervan is nationaal park. Sinds 1979 staat het op de Unesco Werelderfgoed lijst. 'Het bos gaat terug tot 8000 voor Christus en is het enige overgebleven voorbeeld van de oorspronkelijke bossen die ooit een groot deel van Europa bedekten', vermeldt de website van Unesco. Naast die historische betekenis van het bos wordt ook de waarde voor het milieu genoemd - het bos biedt 'uitzonderlijke mogelijkheden' voor het behoud van biodiversiteit. Het gebied ligt op een ecologisch knooppunt van drie klimaatgebieden, en kent dus soorten uit al die gebieden.

Daar is Martin Drenthen, milieufilosoof en docent aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, het hartgrondig mee eens. "Een plek als het woud van Bialowieza stelt ons in staat een relatie aan te gaan met datgene wat ons fundamenteel overstijgt", zegt hij. "Zo'n oerbos belichaamt onze afwezigheid, dus niet ónze geschiedenis, maar de geschiedenis zónder ons. In die zin heeft een oerbos een religieuze of transcendente dimensie."

Over dit oerbos is nogal wat te doen. De Poolse regering voert de aanwezigheid van de letterzetter, een glanzend kevertje dat lijkt op een dadeltje van ongeveer 5 millimeter, als officiële reden aan om een groot aantal bomen in het woud te kappen. Letterzetters tasten sparren aan, die daardoor kunnen omvallen, en een gevaar vormen voor de recreatieve wandelaar, luidt de redenering. Bovendien zou de kever het voortbestaan van het bos bedreigen.

Archeologische sporen

Maar hoe afwezig was de mens eigenlijk in Bialowieza? Dat valt mee. Er zijn archeologische sporen gevonden van kleine nederzettingen in het bos die teruggaan tot zo'n 2000 voor Chr. In de Middeleeuwen was het al een geliefd jachtterrein van Poolse koningen en Russische tsaren. Dat beschermde het gebied tegen kap. Maar de jacht bedreigde één van zijn bewoners, de Europese bizon, de laatste grote grazer van Europa, tot de Eerste Wereldoorlog in zijn bestaan. In 1919 stierf hij uit. In een recente aflevering van het tv-programma 'Brandpunt' struint presentatrice Sacha de Boer door het oerbos, en zie je de Europese bizon er echter doodgemoedereerd rondlopen. Een van de dieren duwt een jonge boom omver. Hoe dat kan? In 1952 is de Europese bizon, ook wel de wisent genoemd, met fokprogramma's in het woud van Bialowieza opnieuw geïntroduceerd.

Veel ecologische processen voltrekken zich hier al eeuwenlang, ononderbroken door de mens

De tsaren legden in de negentiende eeuw een rastervormig wegennet in het bos aan. En tijdens de Tweede Wereldoorlog voegden de Duitsers er een spoorlijn aan toe om gekapt hout gemakkelijker af te voeren.

Al is de ongerepte status van Bialowieza relatief, een cultuurlandschap kun je het niet noemen, zegt Martin Drenthen. "Hoewel het bos is beïnvloed door de mens, is er toch sprake van een soort continuïteit die je elders in Europa niet meer vindt. Veel ecologische processen voltrekken zich hier al eeuwenlang, ononderbroken door de mens."