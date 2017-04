Wie zit er achter de site met de 'Jodenlijst'?

Op die site worden lijsten gepubliceerd met de namen van Joodse mensen, organisaties en bedrijven in Nederland, met het doel hun invloed te verminderen. "We zijn heel erg geschrokken. Ook onze directeur en voorzitter staan op de website", aldus het Cidi in een verklaring. Volgens het Cidi doen de namenlijsten denken aan de lijsten die de nationaal-socialisten aanlegden van Joden.

Op de site is daarnaast ook een lijst met namen van 'volksvijandig Nederland' te vinden. "Deze pagina gaat over de volksgenoten die zich in woord en daad inspannen tegen ons volk. U moet hier denken aan Marxisten, Feministen, Homoseksualisten, Kolonisatie-Propagandisten, Cultuur-afbrekers et cetera." Op die lijst figureren onder andere de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb, misdaadjournalist Peter R. de Vries en Volkskrant-columnist Bert Wagendorp.

Afgeschermde identiteit Wie er achter de site zit is onduidelijk. Wel is bekend dat die niet door een Nederlandse server in de lucht wordt gehouden maar door een server in Panama. Dat bemoeilijkt de pogingen om hem offline te krijgen. Het Cidi heeft daarom contact gezocht met minister Koenders van buitenlandse zaken, om de zaak internationaal aan te kaarten. Een andere route zou het blokkeren van de site door internetproviders zijn, maar dat stuit vooralsnog op juridische problemen. Op vrijdagavond was de site overigens niet te bereiken, doordat de datalimiet bereikt was.

Ideologie De alt-right beweging, waar de site zich met de naam 'altrechts' aan verbindt, was een van de steunpilaren onder de verkiezing van Donald Trump. In Nederland is politicus Thierry Baudet populair bij de beweging, die een nationaal-identitaire ideologie combineert met de puberale grappenmakerij die op internetfora populair is. Baudet tooide zich bij het afgelopen carnaval met een groene kikker op zijn pak, het symbool van de alt-right beweging. Inderdaad wordt Baudet toegejuicht op altrechts.com. De kritiekloze manier waarop dat gebeurt, gecontrasteerd met de haast karikaturale nationaal-socialistische teksten ernaast, doet wel twijfels rijzen over de intenties van de makers. Het zouden inderdaad gestaalde antisemitische ideologen kunnen zijn die in Baudet een medestander ontwaren, maar ook mensen die hem in diskrediet proberen te brengen, of alt-rechtse jongeren die er meer op uit zijn om te shockeren dan om een ideologisch coherente boodschap uit te dragen. Screenshot altrechts.com © Altrechts

