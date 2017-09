Wie wordt de nieuwe Theoloog des Vaderlands?

"Ook in Nederland zouden kerken een taak op zich kunnen nemen door te zorgen dat mensen - binnen en buiten de kerken - met elkaar in gesprek gaan en zich met elkaar kunnen verzoenen. De kerk, en daarmee ook theologen, moet altijd gericht zijn op de samenleving. Christenen zijn er voor de wereld om hen heen."

Neem de discussie over de vraag hoe racistisch de blanke wereld is. De Nederduits-gereformeerde kerk, waarin Leene actief is, verdedigde ooit de apartheid. Nu zoeken wit en zwart toenadering. Ook voor Nederland zijn er lessen te leren, denkt Leene. "Een gevaar is om snel grote woorden te gebruiken, waardoor de polarisatie alleen maar toeneemt. Je komt zó makkelijk lijnrecht tegenover elkaar te staan. Als je je niet sterk uitdrukt, betekent dat niet meteen dat rechtvaardigheid je niet aan het hart gaat."

Leene woont sinds dertien jaar een groot deel van het jaar in Zuid-Afrika. Mocht ze de titel Theoloog des Vaderlands krijgen, dan verwacht ze regelmatig het vliegtuig naar Nederland te zullen nemen. Het leven aan de zuidkant van de wereldbol zette Nederlandse discussies voor haar in perspectief.

Leene promoveerde in 2013 in het Zuid-Afrikaanse Stellenbosch op de kwestie. Haar conclusie: er bestaat geen doorslaggevend bijbels bezwaar tegen de vrouw in het ambt van predikant, diaken of ouderling. "Of ik mezelf als voorvechter zie? Ik houd niet zo van dat woord voorvechter. Ik vind het heel belangrijk om als theoloog de status quo te bevragen."

Het christelijke geloof heeft lang niet op alle vragen een antwoord, zegt Almatine Leene. Maar, voegt ze er in een adem aan toe, het geeft haar leven wel richting. "Er is een doel waarom wij er zijn. Ook in dit leven moeten wij al opstaan tegen onrecht. Kerk en samenleving zijn niet twee aparte categorieën."

Mijn taak is luisteren

Claartje Kruijff (45)

Ze verlangt naar 'meer verbondenheid' en 'meer ruimte'. Het christelijk geloof, zegt Claartje Kruijff, heeft in de maatschappij relevantie verloren terwijl het ons zo kan helpen. "In de Bijbel kun je zoveel leren over het menselijk bestaan. Neem de vragen als, 'mens, wie ben je?' of 'ben ik mijn broeders hoeder', die menselijke vragen dwingen me om na te denken hoe ik me verhoud tot mijzelf en anderen."

Pas als je echt probeert te begrijpen wat je eigen beweegredenen zijn en die van een ander kun je tot een oordeel komen Claartje Kruijff

Het zag er aanvankelijk niet naar uit dat Kruijff theoloog zou worden. Ze is niet religieus opgevoed. Na een studie psychologie werkte ze als consultant bij een adviesbureau in Amsterdam en Londen. In materieel opzicht ging het haar voor de wind, maar gelukkig werd ze er niet van. De grote vraag die ze had - wat is écht belangrijk in het leven? - daarop kreeg ze geen antwoord. Uiteindelijk besloot ze om terug te keren naar Nederland en theologie te studeren. Kruijff werkt nu als predikant en theoloog in Amsterdam, waar ze verbonden is aan de Dominicusgemeente, een vrijzinnige en oecumenische kerk. Ze werkt daarnaast ook als ritueelbegeleider en als coach voor mensen met levensvragen.

"Ik heb in mijn rugzak een schat aan woorden en verhalen zitten die, zo merk ik om mij heen, voor veel mensen vreemd zijn geworden. Neem woorden als verzoening, offer of schuld. Ik heb net als iedereen grote en kleine schuldgevoelens. Als niemand ze meer thematiseert, waar kunnen mensen dan terecht?"

Kruijff is reflectief ingesteld, stellige uitspraken en hard positie innemen liggen niet in haar aard. "Dat kan ik niet zo goed. Iederéén is langzamerhand stellig. Wat maatschappelijke kwesties betreft lijkt alles wel gepolariseerd. Iedereen lijkt wel in het defensief te leven. Ik zie het als mijn taak om te luisteren. Niet direct een standpunt innemen en dat verdedigen. Waarheid zit niet in stellingen. Ik geloof in een heilige ruimte, ook buiten de kerk, een ruimte waar we écht naar elkaar luisteren. Pas als je echt probeert te begrijpen wat je eigen beweegredenen zijn en die van een ander kun je tot een oordeel komen."

In de christelijke traditie komen vragen aan bod die gaan over wat Kruijff 'het grotere leven' noemt. "Daarmee bedoel ik iets dat het individu overstijgt. Ik sta niet los van de ander. Jij vraagt: waar is God in dit verhaal? Het besef dat wij fundamenteel fragiel en afhankelijk zijn van elkaar en alles wat leeft - dat heeft voor mij met God te maken."

Kruijff vertelt intuïtief. Een klein uur na het gesprek mailt ze nog een gedachte: "Voor mij is de God van de christelijke traditie zo wezenlijk omdat God mens werd. En nu wij nog."