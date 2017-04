Wennen aan geweld? Dat nooit

De laatste terroristische aanslag in Parijs haalde vorige week nog net de voorpagina. Bij een schietpartij op de Champs-Elysées werd een politieman doodgeschoten. Ook de aanslagpleger werd doodgeschoten. Het begint op een vreemde manier te wennen, dat geweld, na aanslagen in Europese steden als Parijs, Brussel, Berlijn, Londen en Stockholm. Moeten we maar wennen aan geweld?

“Het recente terrorisme probeert de waarden te ondermijnen waar een vrije samenleving op is gebouwd: vertrouwen, tolerantie, openheid. Dat geweld dwingt ons te antwoorden op heel basale vragen: Wat geeft ons leven ten diepste betekenis?”

Manuela Kalsky, bijzonder hoogleraar op de Edward Schillebeeckx-leerstoel voor Theologie en Samenleving aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, stoot direct door tot de kern.

“Wat is zo waardevol dat je het niet op wilt geven? Draaien onze waarden alleen om materialiteit en hedonisme, of zijn er diepere waarden, die onze religieuze en humanistische traditie ons aanreiken? Terroristisch geweld stelt ons voor de keus of we een samenleving willen waarin wantrouwen en haat regeren of vertrouwen en compassie.

De aanslagplegers willen ons tegen elkaar opzetten. Juist nu moeten we ons – moslims én atheïsten én christenen én humanisten – met elkaar verbinden. Tegen het wantrouwen in een revolutie van vertrouwen ontketenen.

Is dat soft? Ik dacht het niet. De Britse religiewetenschapper Karen Armstrong heeft aangetoond dat ‘compassie’ een gemeenschappelijke waarde in alle grote wereldreligies en levensbeschouwingen is. Midden in een tijd vol geweld eiste Confucius, de denker uit het oude China, compassie om de spiraal van haat en geweld te doorbreken. Dat is ook nu weer nodig.”

'Verbale terreur'

“Aan aanslagen moet je niet wennen, je moet ze proberen te stoppen, vindt Mohamed Ajouaou, universitair docent Islamitische Theologie, eveneens aan de Vrije Universiteit. “Die aanslagpleger in Parijs, was gewoon in beeld bij de veiligheidsdienst, maar ze hebben hem laten lopen.

De diensten moeten blijkbaar nog accurater hun werk doen. Kort geleden was ik in Japan. Daar hebben ze een intensief verleden van terreurgeweld. Reken maar dat daar veel gedaan wordt aan beveiliging, maar je merkt er niks van. Het voelt heel veilig.

Mensen zijn vriendelijk, je voelt geen repressie, maar achter de schermen doen de beveiligers hun werk. En juist dat vind ik belangrijk: het gewone leven, het dagelijkse ritme moet doorgaan. Als we als samenleving in angst leven hebben de terroristen gewonnen.”

Geweld vindt altijd haar oorsprong in het minderwaardig beschouwen van andere groepen Mohamed Ajouaou, universitair docent Islamitische Theologie

Kalsky: “Zeker, maar niet alles is te beveiligen. En het is maar de vraag of we ons echt veiliger voelen als ons leven 24 uur per dag met onzichtbare camera’s wordt bewaakt. In Brazilië zag ik hoe de rijken hun huizen probeerden te beveiligen tegen het geweld van de drugsoorlogen in de favela’s. Er stonden grote hekken omheen en bij de ingang was een bewaker met een mitrailleur opgesteld. Hoe veilig voel je je als je achter zo’n hek leeft?”

Ajouaou: “Geweld vindt altijd haar oorsprong in het minderwaardig beschouwen van andere groepen. Dat uit zich in wat ik maar noem ‘verbale terreur’. Dat komt voor bij moslims die zich beroepen op koranteksten, maar het zit net zo goed in verlichtingsdenkers die gelovigen als minderwaardig en dom beschouwen.

Ik vind overigens dat koranteksten die oproepen tot geweld, of die niet-gelovigen in een kwaad daglicht zetten, vermeden moeten worden. Die teksten moeten niet gereproduceerd worden. Ongelovigen? Laat ze gewoon met rust. In Marokko, waar ik nu op familiebezoek ben, zie ik dat de teksten van preken in moskeeën en teksten van schoolboeken kritisch onder de loep liggen: bevatten ze religieuze teksten met verbaal geweld?

Misschien kunnen we die beter niet gebruiken. Dat vind ik een stap in de goede richting. Niet de teksten met verbaal geweld, maar de teksten die vriendelijkheid en vrede koesteren moeten we benadrukken.”

