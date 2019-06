Wel ja, gooi er maar weer eens een boek over de Bijbel tegenaan. Maar dit is fris, vlot, bloemrijk.

Dat komt omdat het Huijgen in alles te doen is om de afstemming van de ziel op de stem van de levende God. De Bijbel lezen, dat wil niet zeggen dat jij als uitlegger aan de macht bent. Je opent je voor een werkelijkheid die jou mag lezen.

Het citaat boven de inleiding is dan ook een van die klassieke bevindelijke psalmregels: “Gods verborgen omgang vinden zielen waar Zijn vrees in woont” (psalm 25). Huijgen is wars van een rationalistische omgang met de Bijbel, waarin die een soort foutloze fetisj is geworden, een historisch onfeilbare, strenge meetlat voor het leven. Terwijl hij wel doordrongen is van een diepe eerbied voor wat hij liever ‘de Schrift’ noemt.

Maar de Bijbel is bij Huijgen wel even iets anders dan een blik mogelijke antwoorden op moderne vragen. Zijn aanpak is met één woord te typeren: bevindelijk. Dat wil zeggen dat hij in een gereformeerde traditie staat die een intieme, eerbiedige en innerlijke relatie met God hoog in het vaandel heeft staan.

“Christelijk Nederland zindert van vragen rond de uitleg van de Bijbel”, opent Huijgen zijn boek. Dat gaat vaak om hete hangijzers als homoseksualiteit of schepping en evolutie. Welke rol je de Bijbel bij dat soort thema’s laat spelen, hangt af van de manier waarop je de Bijbel interpreteert, ofwel je ‘hermeneutiek’. Als docent, onderzoeker en gelovige is Huijgen al jaren bezig met de vraag: hoe lees je de Bijbel? Hij kon het niet laten om zijn gedachten over deze vraag op te schrijven voor een breder publiek dan alleen academici.

Muzikaal en mystiek

Het is onvermijdelijk dat Huijgen ook een paar flinke cultuur-filosofische lijnen trekt. De Bijbel werd in de vroege Reformatie gezien als een ‘levende stem’, maar veranderde in de Verlichting in een rationeel puzzelboek dat ‘van kaft tot kaft’ historisch correct was. Descartes, met zijn zoektocht naar een onwankelbaar ankerpunt voor kennis, is hier volgens Huijgen de kwaaie pier.

Een pleidooi voor bevindelijk bijbellezen dus. Huijgens taal en verwijzingen roepen nog twee woorden op. In de eerste plaats het woord muzikaal. Hij spreekt voortdurend in termen van ‘afstemming’ en ‘toonzetting’. Je ziel is volgens Huijgen een soort klankkast die je leert afstemmen op de melodie van de Schrift. Dat past in zijn anti-rationele betoog. Het gaat er niet zozeer om de Bijbel goed te begrijpen, maar om op zijn spreken afgestemd te raken.

Huijgens muzikale hermeneutiek wortelt echter in de mystiek en gaat zelfs terug op de mysticus Meister Eckhart. Huijgen heeft een prachtig hoofdstuk over Luthers omgang met de Bijbel, waarin hij aantoont hoe Luther put uit dezelfde mystieke ader als Eckhart en diens leerling Johannes Tauler. ‘Leeg worden’ is daarin een belangrijke constante. Jezelf leeg maken om vol te worden van God is een soort onderliggend principe dat zowel past bij Eckharts mystiek als bij Luthers theologie van de genade.