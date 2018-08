We zijn in oorlog met de aarde, maar wie staat aan welke kant?

Op een nacht in deze langgerekte warme zomer, in de overgang van 30 juni op 1 juli, brak er schijnbaar uit het niets een brand uit op stortplaats Boeldershoek bij Hengelo. De brandweer werd gealarmeerd en kon het vuur de eerste uren hoogstens een beetje beheersbaar houden. Blussen bleek onmogelijk, zelfs nadat er dikke slangen waren neergelegd om water uit het Twente-kanaal op te pompen. Pas toen er een Chinook van defensie bij kwam, een grote helikopter die enorme hoeveelheden water op de vlammen stortte, kon de brandweer de brand meester worden. Meer dan anderhalf etmaal was men bezig.

Hoe was deze brand, die dankzij de oostenwind in een groot deel van Overijssel en Gelderland voor overlast zorgde, ontstaan? Een brandweerwoordvoerder verklaarde tegenover RTV-Oost dat er geen mens op het terrein was gezien. Waarschijnlijk had er ergens een stuk glas gelegen, waaronder het vuil door de zonnewarmte was gaan broeien. Dagenlang had het zich ongezien kunnen opbouwen, waarna uiteindelijk vrij plotseling een 7 meter hoge vuilnisberg van 20.000 vierkante meter in lichterlaaie stond.

"Denk aan dieren, aan natuurkrachten als water- en windstromingen, maar ook aan afval. En dan hoeft het niet eens spontaan in brand te vliegen. Nucleair afval stoppen we bijvoorbeeld weg in bunkers en zoutmijnen. Vervolgens doen we alsof het daarmee definitief verdwenen is. Maar het afval beweegt en de ondergrondse bergplaats beweegt ook. We hebben eigenlijk geen idee hoe we het inactief kunnen houden voor de vereiste duur van 10.000 tot 30.000 jaar."

Wat dit met Latour te maken heeft? "Lang heeft de mens zichzelf gezien als de enige handelende instantie op een verder passieve, willoze, inerte aarde. Latour wijst erop dat dit beeld achterhaald is: ook de dingen kunnen handelen - en niet altijd in overeenstemming met onze wil. Het is niet alleen zo dat wij de dingen vormgeven, de dingen vormen ons ook.

"Deze afvalberg die spontaan ontbrandt confronteert ons op een onaangename manier met alles waar Bruno Latour al zijn hele leven over nadenkt", zegt filosoof Lisa Doeland, die zelf promoveert op een onderzoek naar de betekenis van afval. "De dingen die op die afvalberg lagen, hadden we afgeschreven. We hadden ze bestemd voor een verbrandingsoven, dus dat leek allemaal keurig onder controle te zijn.

Gaia

In Latours laatste boek, in het Nederlands verschenen als 'Oog in oog met Gaia', een serie lezingen over de klimaatverandering, wordt de natuur een actor. Tot voor kort was de aarde een decor, een onveranderlijk toneel waar onze menselijke avonturen en drama's zich op afspeelden. Maar momenteel verlaten we volgens geologen na 12.000 jaar het stabiele tijdvak van het Holoceen, om het Antropoceen te betreden, het tijdvak waarin de mens de belangrijkste kracht is die de aarde manipuleert. Overal zijn menselijke sporen te vinden; van de hoeveelheid CO 2 in de lucht tot de microplastics die in het oceaanwater zweven.

Als Latour spreekt, is het bijna alsof de aarde wraak neemt, in de gedaante van de oermoeder-aardegodin die in de klassieke mythologie al geboren was vóór de goden van de Olympus. "Maar pas op", zegt Doeland. "Als je het in deze termen stelt, klinkt het al snel te veel als een (post)christelijk schuldverhaal. Zo bedoelt Latour het beslist niet."

We moeten ten aanzien van de kli­maat­ver­an­de­ring - of in Latours termen 'de nieuwe orde van de politieke ecologie' - eerder denken aan een staat van oorlog

Gaia is geen karakterologische eenheid die op basis van bevattelijke motieven handelt. Gaia is ongrijpbaar - een verwevenheid van alles met alles, iets waar wij zelf niet los van staan maar innig mee verbonden zijn. Doeland: "Dat laatste klinkt dan al snel weer heel holistisch en harmonieus, maar deze verbondenheid, deze verknooptheid in netwerken, is op geen enkele manier geruststellend."

We moeten ten aanzien van de klimaatverandering - of in Latours termen 'de nieuwe orde van de politieke ecologie' - eerder denken aan een staat van oorlog. De denker gebruikt dat woord opvallend vaak. Het dwingt ons om 'scheidslijnen te trekken tussen vriend en vijand'. Maar in deze oorlog weet je niet precies wie bij wie hoort, omdat we allemaal in hetzelfde schuitje zitten. We moeten zonder vooropgezette regels beslissingen nemen, zonder kompas en zonder scheidsrechter. Niemand kan vanuit een metaperspectief naar de wereld kijken. Doeland: "De natuur is volgens Latour geen domein, maar een concept: we hebben het ooit bedacht om onszelf erbuiten te plaatsen, lekker comfortabel."

Maar dat kan niet meer, gezien de opwarming van de aarde en de invloed die wij daarop hebben. "We kunnen niets of niemand meer op afstand plaatsen. De dingen niet, de wereld niet, de natuur niet."