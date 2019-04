We gebruiken het woord gezond zo vaak, dat je je afvraagt of dat nog gezond is

Het woord gezond is aan een fikse opmars bezig. Dat blijft niet zonder gevolgen, want de betekenis van het woord verandert daardoor. Zo schreef Het Parool vrijdag dat in Amsterdam de laatste jaren veel kantoren zijn omgebouwd tot woningen, daardoor ‘is de leegstand teruggelopen tot een gezond niveau en kan de gemeente weer bouwen.’

Een dag eerder schreef NRC Handelsblad over veranderende opvattingen van Baudet: ‘Politici veranderen soms van standpunt, en dat is gezond. Wie altijd aan zijn opvattingen vasthoudt, kan blijkbaar alleen zichzelf gelijk geven’.

Financieel gezond

In het Algemeen Dagblad van weer een dag eerder legt Gitta Spruit, directeur van Natuurcentrum Gorinchem, uit waarom ze haar functie neerlegt: ‘Het was mijn taak om (…) de organisatie financieel gezond te maken’. Dat was gelukt, en dus kon Spruit stoppen. Op dezelfde dag publiceert het AD een verhaal over ‘gezond ondernemerschap’, en schrijft NRC over ‘gepensioneerden met een gezond brievenwijkje’.

Gezond is afkomstig uit het Oudsaskisch, gisund, dat welvarend betekende. Daarna is het woord in het Nederlands ingeburgerd als gezond, dat ongedeerd, niet-ziek en heilzaam betekende. Het is een woord dat symbool is komen te staan voor ons grootste goed: een gevoel van zowel lichamelijk als geestelijk welzijn. Daarmee is een van de meest positief geladen woorden uit onze taal.

Alleen als we het begrip zo opvatten zijn de citaten uit de media van afgelopen week begrijpelijk. Laten we de berichten nog een keer onder de loep nemen:

Het is niet zo dat Het Parool beweert dat leegstand van kantoorpanden ongezond is voor de bewoners van Amsterdam, maar dat het aantal kantoren dat leeg staat zo laag is geworden, dat er weer nieuwe panden gebouwd kunnen worden. Gezond niveau betekent hier gering in aantal, en dat is kennelijk goed.

Het is ook niet zo dat NRC Handelsblad bedoelt dat het veranderen van standpunten je fit houdt, als een soort beweging van de geest. Het is goed van standpunt te veranderen, want anders geef je alleen jezelf gelijk, en dat zou laakbaar zijn.

En als Gitta Spruit de organisatie financieel gezond wil maken, bedoelt ze daar waarschijnlijk mee dat de inkomsten en uitgaven van de organisatie meer in evenwicht komen. En gezond ondernemerschap is niet hetzelfde als een gezonde levensstijl, en met een gezonde krantenwijk wordt waarschijnlijk ook niet bedoeld, dat het heilzaam is om een krantenwijk te lopen, omdat die gepensioneerden anders nooit meer uit hun luie stoel komen.