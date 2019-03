Wat paus Franciscus betreft: laat maar zitten, die kus op zijn zegelring

Nou, wat paus Franciscus betreft: laat die kus maar zitten. Er dook een filmpje op van de ontmoeting met enkele tientallen gelovigen na afloop van de mis van afgelopen maandag. Stuk voor stuk probeerden de gelovigen hun ­lippen op de pauselijke ring te drukken, maar keer op keer trok Franciscus zijn hand terug. Eén gelovige gaf zich niet zomaar gewonnen en bleef de hand stevig vasthouden. Maar de paus hield vol: met een extra ruk wist hij zich te bevrijden.

Afkeer van opsmuk

Franciscus is geen principieel tegenstander van de ringkus, maar het past bij zijn afkeer van opsmuk en zijn pleidooi voor nederigheid dat de kus wat hem betreft kan worden overgeslagen. De paus laat zich het liefst in eenvoudige auto’s vervoeren, hij draagt bij voorkeur sobere kleding, hij woont niet in het apostolisch paleis maar in een eenvoudig appartement.

Van Franciscus’ voorganger – Benedictus XVI – is bekend dat hij ook geen fan was van de ringkus, maar op het verzet dat Franciscus in het filmpje laat zien, is Benedictus nooit betrapt.

Het filmpje leidde online onmiddellijk tot reacties en ook hier staan de voor- en tegenstanders van paus Franciscus recht tegenover elkaar. Prachtig gebaar, zei de een: deze paus houdt niet van opsmuk en kiest terecht voor de nederige lijn. De ander zag er juist een verdere ontheiliging van het pauselijke ambt in. Eerder, in 1978, bij het aantreden van Johannes Paulus I, verdween de pauselijke tiara. Een maandje later, toen Johannes Paulus II paus werd, verdween ook de pauselijke draagstoel.