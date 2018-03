Wat maakt het geloof geen krampachtig houvast? De liefde, zegt men

Met zo'n vraag werd ook de schrijfster en redacteur van Charlie Hebdo, Zineb El Rhazoui, die tijdens de aanslag elders was, onlangs geconfronteerd: 'Waarom zoeken zoveel mensen toch houvast in religie?' In de Volkskrant haakte Arnon Grunberg hierop in door te stellen dat we ervoor moeten waken religie met religieus geweld en fundamentalisme te verwarren. Een terechte opmerking die juist nu volop aandacht verdient. Maar wat mij vooral intrigeerde was de vraag zelf, de formulering ervan. Want is dát nu het kenmerk van een religieus mens, dat hij of zij zoekt naar houvast?

Ik verwonder me erover hoe gemakkelijk religie en geloof soms worden gereduceerd tot iets dat voortkomt uit een menselijk tekort - angst voor onzekerheid, het onbekende, schuldgevoelens etc. Het is dan nog maar een kleine stap naar de overtuiging dat je pas een sterk, vrij en weldenkend mens bent als je 'dat naïeve geloof in een sprookjesfiguur' niet (meer) nodig hebt. Waar in deze overtuiging aan voorbij wordt gegaan is dat zoiets als geloof - zeker in onze westerse, geseculariseerde wereld - allang niet meer vanzelfsprekend is. Het is een omstreden terrein geworden dat om moedige reflectie vraagt bij diegene die het religieuze ernstig neemt.