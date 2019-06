Wat is dat eigenlijk, je thuis voelen?

Pieter Hoexum (1968, Meppel) publiceerde eerder ‘Kleine filosofie van het rijtjeshuis’ (2015). Hierin verdedigde hij de sociale woningbouw in het algemeen en het rijtjeshuis in het bijzonder (‘de gulden middenweg tussen individualisme en collectivisme’).

Het huis van Roland Holst

Om zich het hoofd te breken over een nieuw boek verlaat Hoexum zijn rijtjeshuis in een Purmerendse Vinexwijk en strijkt hij enkele maanden neer in het (vrijstaande!) Adriaan Roland Holsthuis te Bergen. Via een constructie van het Fonds voor de Letteren kunnen auteurs dit schrijvershuis tegen een schappelijk tarief huren. Hoexum vraagt zich af of hij zich als logé in de woning van een vermaarde Nederlandse dichter wel thuis kan voelen. Wat is ‘thuis’ eigenlijk?

Aangezien Hoexum zowel geïnteresseerd is in architectuur als in wijsbegeerte, begint hij zijn denkoefening vanuit de materie. Hij loopt de beangstigend steile trap van het Roland Holsthuis op en af, hij betast de krukken van de binnendeuren, hij neemt plaats op Roland Holsts geliefde draaistoel in de erker en doordenkt de dingen die zo alledaags zijn dat ze vaak voor lief worden genomen. Die overpeinzingen tekent hij op in ultrakorte hoofdstukken. Uiteindelijk koestert Hoexum vooral de paradox van het wonen: zodra je je ergens veilig hebt genesteld, voel je je sterk genoeg om de wereld te verkennen.