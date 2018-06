Wat doet het uiterlijk van een trainer met voetballers, supporters en TV-kijkers?

Op social media doet Aliou Cissé (geb. 1976) het van alle trainers in Rusland het beste. Geen wonder, hij is de jongste trainer en ook de enige zwarte trainer. Maar hij ziet er vooral geweldig goed uit: strak in het pak, mooi getailleerd overhemd, goede stropdas, jaloersmakend mooi rastahaar en soms heeft hij een zwarte bril met zwaar montuur tussen de knopen van zijn overhemd hangen. Als die bril opgezet wordt, dan krijgt de bevlogen trainer plotsklaps een intellectuele sereniteit die zijn weerga in de voetbalwereld niet heeft.

Mooie man, een sieraad voor een sport die toch vaak door behoorlijke gekken gedomineerd wordt

Ik moet toegeven: als voetballer is hij me niet echt bijgebleven. Toch speelde hij voor grote Franse clubs als Lille en Paris St. Germain. Op later leeftijd was Cissé speler voor Portsmouth en Birmingham. Hij was er verdediger en ik herinner me vaag dat hij een behoorlijke kaartenverzamelaar was. Maar nu lijkt niets aan hem bruut of bruusk te zijn. Mooie man, een sieraad voor een sport die toch vaak door behoorlijke gekken gedomineerd wordt.

Wat doet het uiterlijk van een trainer met voetballers, met supporters en met de TV-kijkers? Zelfs de Engelsen lijken met Gareth Southgate (1970), ooit ook een niet erg opvallende verdediger, een duit in het beschaafde zakje te doen. Ongekend. De voetbaltrainer als rolmodel.

Weg zijn de herinneringen aan de bizarre figuren die langs de kant bij iedere beslissing van de scheids stampij maken, zich een ongeluk op kauwgom kauwen of die bizarre karatesprongen afleveren. Het moderne trainersgilde kijkt naar Cissé en Southgate, veertigers nog maar en aan het begin van een glorieuze carrière.

In een boek van Martin Gessman dat de titel Filosofie van het voetbal heeft, lees ik dat het nog niet zo heel lang geleden is dat de sport met wapens onder het shirt (knuppels, messen en dergelijke) beoefend werd. Door de nieuwe generatie trainers zal de sport steeds minder gewelddadig worden.

