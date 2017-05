Waarom sluiten wij azc's?

De eerste poging tot een kabinetsformatie liep vast op migratie. Er zou onenigheid zijn geweest over het instellen van een 'vluchtelingenquotum' en uitbreiding van de opvang in de regio. Maar voorlopig is de feitelijke situatie dat er minder vluchtelingen naar Nederland komen.

Onlangs verklaarde het Coa (Centraal orgaan Opvang Asielzoekers) dat het aantal opvangplaatsen dit jaar wordt teruggebracht van 48.700 naar 31.000. Ook het personeel wordt uitgedund. Er blijven 61 opvanglocaties open, 45 andere gaan dicht of zijn al gesloten.

Valt dit te rijmen met de overvolle vluchtelingenkampen in Griekenland en Turkije?

Désanne van Brederode, schrijver en lid van het Syrische Comité: "Nee. Hoe kan je in een wereld als deze zeggen dat onze opvangplaatsen niet meer nodig zijn? In tijden dat een kabinetsformatie vastloopt op het verder niet nader verklaarde begrip 'migratie', moet je je ernstig afvragen wat er achter dit soort statistieken zit. Persoonlijk krijg ik de indruk dat men het in Den Haag fijn vindt dat dit soort berichten in deze periode naar buiten wordt gebracht, zodat men ongestoord verder kan formeren, ook straks in een tweede ronde.

"Uitvoeringsorganen houden het bij de feitelijke kant van de zaak. Verantwoordelijke ministers voegen hier liefst zo min mogelijk aan toe. Maar juist door het zo zakelijk te houden, bedrijven ze symboolpolitiek. De boze, zogenaamd bange burger moet tevreden worden gehouden. Maar je kunt de problematiek van vluchtelingen niet adequaat adresseren met een boekhoudersmentaliteit. Kunnen ze nu iets anders zeggen? Als je al jaren doet alsof vluchtelingen opvangen een noodzakelijk kwaad is, dan kan je moeilijk erkennen dat er best nog meer vluchtelingen bij zouden kunnen. Mensen die nu op weliswaar veilige, maar toch onmenselijke plaatsen verblijven. Er wordt al tijden uitsluitend over gesproken in termen van vraag en aanbod en 'afspraak is afspraak'. De morele kant van de zaak komt niet eens ter sprake."

Gert-Jan van der Heiden, hoogleraar metafysica aan de Radboud Universiteit in Nijmegen: "Dat hier opvanglocaties gesloten worden, terwijl elders in Europa oorlogsvluchtelingen onder erbarmelijke omstandigheden moeten verblijven, is de schandvlek van onze tijd. Dat wij als Europeanen niet meer één gezamenlijk verhaal kunnen vertellen over onze eigen tijd hangt volgens mij sterk samen met wat wij aan onze zuidgrenzen doen: wie durft zijn eigen schande te vertellen?

"Natuurlijk is het vanuit rationele overwegingen logisch dat leegstaande opvangcapaciteit wordt opgeheven. Maar het is belangrijk om te beseffen dat die leegstand geen teken is dat het zo goed gaat in de wereld of dat er zoveel minder vluchtelingen zijn. De overcapaciteit is een gevolg van politiek beleid om het ontheemden zo moeilijk mogelijk te maken om hierheen te komen. En om erop in te zetten dat mensen 'in de regio' worden opgevangen. Dat klinkt misschien best acceptabel, maar in de praktijk betekent het dat mensen in Griekenland en Turkije onder mensonterende omstandigheden moeten leven. De Italiaanse filosoof Giorgio Agamben noemt dit 'de politiek van het kamp'.

"In strafkampen als Guantánamo Bay, maar ook in vluchtelingenkampen, dreigen mensen volgens Agamben gereduceerd te worden tot een 'naakt' leven. Ze hebben geen recht om te stemmen of om zich te organiseren. Ze zijn voor een toekomstperspectief buiten het kamp overgeleverd aan landen als Nederland, die hen niet op willen nemen omdat ze al in een 'veilig' gebied zijn. Maar doordat ze geen politieke stem meer hebben, worden hun belangen te makkelijk genegeerd. Zodra in democratieën niet alle mensen als gelijken mogen of kunnen meespreken, komen vrijheid en gelijkheid in gevaar."