Waarom laat de NPO geen tegengeluid horen over de verminking van meisjes?

De website behandelt daarom ook dat ellendige onderwerp, actueel door recent rumoer rondom de Haagse As-Soennahmoskee. Via dat godshuis zou op internet propaganda zijn gemaakt voor deze verminking, die het toekomstige seksuele leven van de slachtoffertjes verruïneert. De moskee ontkent. Veel maakt dat niet uit want op internet noemen tal van imams, de goeden niet te nagesproken, met ogen droger dan de Sahara besnijdenis van meisjes een religieuze plicht. De digitale snelweg verspreidt hun boodschap in vele talen over de hele wereld. Geloof niet, zeggen ze, dat deze door God gewilde ingreep de vrouwelijke lustbeleving schaadt, want dat is statistisch niet bewezen. Wel 'staat vast' dat onbesneden vrouwen gezondheidsklachten krijgen, want dat zeggen medici en die hebben ervoor doorgeleerd.

Overigens moeten doktoren, vinden dezelfde imams, zich niet bemoeien met zaken waar ze geen snars verstand van hebben, zoals de vraag wat de Allerhoogste vindt van meisjesbesnijdenis. In de Koran staat dat mannen besneden moeten zijn, basta. Als de Koran een verplichting oplegt aan mannen dan geldt die automatisch ook voor vrouwen, aldus een van die internetwijzen. Behalve als je een verschil kunt aantonen dat gelijkschakeling onmogelijk maakt. En dat lukt die imam met de beste wil van de wereld niet, hoewel een mannelijke voorhuid toch heus geen clitoris is. Trek zijn redenering door, dan gelden ook de rechten die de Koran aan mannen geeft voor vrouwen. Ofwel: moslimvrouwen mogen voortaan met vier mannen tegelijk getrouwd zijn.

Tegengeluid

Welk tegengeluid laat www.netinnederland.nl horen? Het noemt die imams en de onzin die ze uitbalken niet eens. De site beschrijft, dat wel, in een paar woorden rauw wat meisjesbesnijdenis inhoudt en waarschuwt dat deze 'operatie' streng verboden is in de westerse wereld. En verder gaat het alleen over besnijdenis van jongetjes en de mogelijke schadelijke effecten daarvan op het seksuele leven van volwassen mannen. O ja, in enkele Afrikaanse landen komt meisjesbesnijdenis voor, meldt de site. Enkele? Het is een lange reeks, en het verschijnsel beperkt zich niet tot Afrika. Dat dachten ze vroeger maar nu weet men beter. Voorbeelden: Indonesië, waar volgens de Unesco bijna de helft van de vrouwen besneden is. Maleisië, waar het percentage zelfs hoger ligt. Koerdistan, en ook de Russische deelrepubliek Dagestan. Alle overwegend islamitisch en niet Afrikaans.

Het woord islam vermijdt de site. Klopt, er zijn ook, vooral in Afrika, massa's besneden christenvrouwen. En er zijn moslimlanden waar meisjesbesnijdenis nauwelijks voorkomt. De verminking bestond al voor de islam. In de Victoriaanse tijd waren er in Engeland en de VS artsen die de clitoris wegsneden, als remedie tegen hysterie, masturbatie en ongehoorzaamheid. Het is dus geen exclusief islamitisch probleem, maar wel óók een islamitisch probleem, met een theologische complicatie. Want die internetimams vinden steun bij de 'architecten' van de sharia, die ruim 1200 jaar geleden leefden. Sommige van die vereerde 'founding fathers' noemden meisjesbesnijdenis een religieuze plicht. Geen van hen veroordeelde het. De site zwijgt daarover en noemt besnijdenis enkel een 'gevoelige kwestie'. Nederland praat vrijuit over taboes, pocht de site. Niet altijd dus.

In Minaret bespiegelingen over de islamitische wereld, door arabist en oud-redacteur van Trouw Eildert Mulder. Eerdere afleveringen vindt u in het dossier.