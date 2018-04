Waarom Homerus een hypermoderne denker is

'De westerse filosofie is een serie voetnoten bij het werk van Plato', schreef de Brits-Amerikaanse filosoof Alfred Whitehead begin vorige eeuw. Nog altijd is het een gevleugeld citaat, omdat we de Klassieke Oudheid zien als de kraamkamer van de filosofie.

Nu wil David Rijser dit beeld niet direct bestrijden. Maar de erudiete docent klassieke talen en cultuurgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam, en schrijver in de avonduren, heeft er wel de nodige vragen bij. Hij verwerkte die vragen in een rijk en gevarieerd geschenk-essay ter gelegenheid van de Week van de Klassieken. Die week begint donderdag, met allerlei activiteiten door het hele land.

Denkproces

Rijser bespreekt niet het denken zelf, maar de manier waarop wij tegen dat denken aankijken. Is denken voor ons wel hetzelfde als het voor de mensen in de Oudheid was? De bevlogen classicus en cultuurhistoricus zoekt het antwoord door te kijken naar de manier waarop denken in antieke teksten wordt omschreven en in visuele media verbeeld. "Juist uit de weergave en verbeelding van het denkproces kun je veel opmaken over de functie van denken", zegt hij. "En juist die verbeelding blijkt een belangrijke bron van misvattingen te zijn."

'Socrates was in principe geen denker, maar een doener'

Neem alleen al de bekendste, meest iconische verbeelding van het denken: De denker van de Franse beeldhouwer Auguste Rodin. "Hier is iemand heel diep in gedachten verzonken, roerloos en afgezonderd van de wereld," zegt Rijser. "Dat is zo ongeveer ons archetypische beeld van de filosoof en zo zien we dus ook die Grieken en Romeinen. Maar de Grieken zouden daar weinig van begrepen hebben. Voor hen stond denken doorgaans rechtstreeks in verbinding met de wereld. Socrates was in principe geen denker, maar een doener. Hij schreef niet, hij was altijd aan het praten. En dat deed hij lopend. Socrates, de hoeksteen van de antieke filosofische traditie, moet je dus in tamelijk praktische termen verstaan: zijn theorievorming vond altijd plaats in gesprek met anderen. Dat geldt in zekere zin ook voor zijn leerling Plato. Wij denken bij het horen van zijn naam vooral aan 'de ideeënwereld'. Maar zijn belangrijkste werk is 'De republiek'. En dat is in wezen een manifest over staatsinrichting, politiek en samenleving. Allemaal praktische wenken, die hij ook nog eens zelf wilde gaan uitvoeren."

Het beeld van antieke denkers als ogenschijnlijk passieve en wereldvreemde genieën die in hogere sferen verkeren is volgens Rijser dus een typisch negentiende-eeuwse vertekening, product van de Romantiek. "Maar je kunt ook verder teruggaan, naar het christendom, dat ervoor zorgde dat wij filosofie zijn gaan associëren met een soort meditatieve contemplatie, omdat dit de hoogste vorm van denken zou zijn."