Waarom het eten van vlees 'totaal immoreel' is

In Amsterdam hangen stoplichten vol met kleine stickers: 'Diervriendelijk vlees bestaat niet!' De sticker is niet nieuw, wellicht duikt hij nu weer op vanwege de Nationale Week Zonder Vlees, die maandag begonnen is.

Het is een initiatief van vegetariër Isabel Boerdam, in samenwerking met tientallen voedselproducenten en supermarkten. Omdat elke dag vlees eten niet meer van deze tijd zou zijn, promoten de initiatiefnemers een 'flexitarisch' eetpatroon. Denker des Vaderlands René ten Bos gaat nog een stap verder. Hij ziet geen enkele reden om vlees te eten.

Ik ben vegetariër geworden uit ge­zond­heids­re­de­nen, en vanwege de walging bij de slacht René ten Bos

Bestaat diervriendelijk vlees echt niet? Neem de schapen op de dijken in Texel. Die lopen er omdat er geld aan verdiend wordt door de boeren. Worden die beesten niet meer gegeten, dan bestaan ze niet meer. Is het niet diervriendelijker ze wel te laten bestaan, wel op te eten, en op een biologische diervriendelijke manier aan hun einde te laten komen? "Nee. Er bestaat geen diervriendelijk vlees. Die schapen die jij wilt opeten, gaan ten koste van een hele hoop andere diersoorten. "De Franse auteurs Jean-Baptiste Fressoz en Christophe Bonneuil schreven het prachtige boek 'L'Evénement Anthropocène'. Daarin laten ze zien dat van de biomassa aan zoogdieren (dat is het totale gewicht aan zoogdieren in de wereld), 35 procent door de mens wordt ingenomen en 61 procent door vee dat door de mens wordt geconsumeerd. Slechts 4 procent is nog wild. "Dat percentage wilde dieren neemt verder af: men schat dat er rond 2100 nog slechts 2 procent wilde dieren zijn, vooral knaagdieren. Een krankzinnige verhouding."

Waarom kan dat geen prima verhouding zijn? "Je zou uit evolutionair perspectief kunnen zeggen dat koeien en schapen succesvoller zijn dan al die andere beesten, juist omdat ze zich, paradoxaal genoeg, zo slaafs hebben aangepast aan het gedrag van mensen."

Zo bezien bestaat er dus wél diervriendelijk vlees. "Dat is één mogelijk argument vóór diervriendelijk vlees. Er zijn veel meer argumenten tegen diervriendelijk vlees. Zo draagt de veeteelt zo'n 10 procent bij aan de uitstoot van broeikasgas, en die schapen van jou zijn minstens zo erg als koeien. Het doorslaande succes van de soort schaap is een ramp voor de andere diersoorten, en dus ook een ramp voor de voedselketen. "Komt nog bij, dat 'diervriendelijk vlees' ervan uitgaat dat het vriendelijk voor het dier is eerst te grazen en dan te worden geslacht. Meestal is vee redeloos en dom; het graast blijmoedig, redeloos en dom op die dijk. Maar op het moment dat beesten geslacht worden, beginnen ze lawaai te maken, omdat ze doorhebben wat er gebeurt. Dat heet vocalisering."

Zou dat blijmoedig door de weide lopen niet kunnen opwegen tegen dat éne moment van zo diervriendelijk mogelijk slachten? "Je vraag doet me denken aan de sciencefictionfilm 'Time Machine' uit 2002, naar een roman van H.G. Wells. De wetenschapper Alexander Hartdegen komt met zijn tijdmachine 800.000 jaar in de toekomst terecht, in een ogenschijnlijk gelukkige samenleving. Hij ontmoet daar de Eloi, eenvoudig levende mensen. De mensheid blijkt zich tot twee soorten te hebben beperkt: de mooie maar domme Eloi, de andere soort bestaat uit de agressieve en beestachtige Morlocks, vleeseters die zich voeden met de Eloi. Af en toe gaat er een sirene af, die de Eloi hypnotiseert, waarna ze vrijwillig een grot inlopen om vermoord en opgegeten te worden. "Onze tijdreiziger probeert uit alle macht te voorkomen dat de Eloi zich als makke schapen naar de slachtbank laten voeren. De film schetst jouw dilemma. "Ik vermoed dat als jij het schaap zou vragen een kostenbatenanalyse over zijn bestaan te laten maken het een ander antwoord geeft dan waarop jij hoopt. Trouwens, als jij het schaap zo'n vraag zou willen stellen, veronderstel je een redelijkheid bij het dier, die je ertoe zou moeten bewegen het beest niet te slachten en te eten."

U eet vlees noch diervriendelijk vlees? "Nee. Dat komt vooral doordat ik in slachthuizen gewerkt heb. Geef mijn portie maar aan Fikkie."

U laat uw portie niet staan uit milieuoverwegingen? "Aanvankelijk niet, ik ben vegetariër geworden uit gezondheidsredenen, en vanwege de walging bij de slacht."