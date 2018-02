Waarom geweren en geloof in Amerika prima samen gaan

“Never again”, scandeerden de scholieren in Florida afgelopen week die bij een schietpartij op hun school 17 klasgenoten hadden verloren. Van de ene op de andere dag organiseerden ze betogingen, gingen ze in gesprek met politici en kregen ze enkele grote bedrijven zo ver dat die hun samenwerking met wapenclub NRA beëindigden.

Terwijl de protesten in Florida nog in volle gang waren, zette NRA-directeur Wayne Lapierre afgelopen donderdag live op televisie zijn hakken in het zand. Het idee dat je je moet kunnen bewapenen, zei een toornige Lapierre, ‘vloeit niet voort uit een menselijke mandaat’. Integendeel: “Het wordt alle Amerikanen geschonken door God, als geboorterecht.”

Een ontnuchterende boodschap voor de betogende scholieren. Want inderdaad, zij zullen moeten opboksen tegen een conservatieve cultuur waarin wapenbezit net zo vanzelfsprekend is als kerkgang.

Lapierre begeeft zich theologisch natuurlijk op spekglad ijs, want de Bijbel zegt niets over Amerikanen, en al helemaal niet over de bovennatuurlijke claims die ze op hun wapens kunnen leggen. Maar toch: wie de Amerikaanse wapencultuur wil begrijpen, kan niet om religie heen. In de invloedrijke groep witte evangelicals bijvoorbeeld, heeft volgens onderzoeksbureau PRRI 57 procent een wapen in huis, tegen 38 procent van de bevolking in zijn geheel.

In deze groep conservatieve protestanten, die al decennia nauwe banden heeft met de Republikeinse partij, is slechts 38 procent bereid om na te denken over aanscherping van de wapenwetten, constateerde Pew in 2013. Vorig jaar, toen Pew opnieuw peilde, was dat nog 32 procent (tegen 52 procent over de hele bevolking). Trump en evangelicals worden nu vaak in één adem genoemd, en dat is logisch. Van de stemmende evangelicals ging in 2016 zo’n 81 procent voor Trump. De president heeft inmiddels nauwe banden met een aantal hem goedgezinde evangelicale voorgangers en het Witte Huis organiseert regelmatig evangelicale inspraaksessies. De kans dat daar een hervorming van de wapenwetgeving ter sprake komt is dus klein.

Dat wil niet zeggen dat christenen uit alle stromingen wapenfans zijn. Drie van de vier grootste groepen ziet liever strengere wapenwetten, constateerde onderzoeksbureau Pew in 2013. Van de zwarte protestanten hoopte 76 procent op aanscherping, onder katholieken was dat 67 procent en onder ‘mainline protestanten’ 57 procent. Binnen de vierde en grootste groep, die van de witte evangelicals, zijn wapens dus wél geliefd. En evangelicals hebben het oor van de president.

Het mag wel wat minder, vinden sommigen

Dat idee leeft voort. NRA-directeur Lapierre haakte donderdag in op het idee dat de overheid zo weer tiranniek gedrag kan gaan vertonen, en dat de gewone man dan in opstand moet komen. “Uw angst is gegrond”, verkondigde hij. Wat als het parlement bij de tussentijdse verkiezingen in november weer in linkse handen komt en de volgende president een Democraat is? “Onze Amerikaanse vrijheden kunnen verloren gaan, ons land zal nooit meer hetzelfde zijn. En het eerste dat verdwijnt is het Tweede Amendement.”

Demonstranten omhelzen elkaar na de schietpartij op een school in Florida. © AFP

Voor sommige evangelicals gaan zulke onheilsprofetieën duidelijk te ver. Een groep van 17 prominenten, onder wie bestsellerauteur Max Lucado, roept hun broeders en zusters nu in een open brief op na te denken over aanscherping van wapenwetten. Zelfs de patriottistische tv-dominee Pat Robertson, berucht om zijn radicale uitspraken over onder meer homoseksualiteit, liet afgelopen week weten dat het wat hem betreft allemaal wel wat minder mag. “Ik ben totaal niet tegen schieten”, zei Robertson in zijn tv-programma The 700 Club. “Maar in godsnaam, de bevolking van dit land heeft geen automatische wapens nodig.”

De rechts-christelijke lobbygroepen waar Trump nu nauw contact mee heeft, zijn feller. Wapens zijn er altijd al geweest, dus daar ligt het niet aan, stelt directeur Tony Perkins van de rechtse evangelicale lobbygroep Family Research Council in een verklaring. Dat het aantal schietpartijen op scholen de afgelopen decennia is toegenomen, heeft wat betreft de lobbygroep meer te maken met de spirituele aftakeling van Amerika, en met verval van zeden. “We hebben God verbannen uit de scholen”, redeneert Perkins. “Er wordt niet meer gebeden. Geweld, relativisme, promiscuïteit, het is allemaal niet nieuw, maar het kan wel woekeren, nu het joods-christelijke fundament onder onze samenleving is weggeslagen.”

Politiek geëngageerde voorgangers en commentators op de rechtse radiozenders raakten de afgelopen jaren niet uitgepraat over moreel verval. Onder Obama werd dat in hun ogen concreter dan ooit. Plots mochten homo’s trouwen en kon je aangeklaagd worden als je weigerde om homohuwelijken te voltrekken of om een taart te bakken voor een homostel. Conservatieve kerken lopen inmiddels in steeds hoger tempo leeg. De Southern Baptists, de grootste evangelicale groep, verliezen jaarlijks enkele honderdduizenden leden.