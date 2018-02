Waarom Egypte de imam stevig in de gaten houdt

Bassam Abdul-Shafi is pas twaalf als hij het woord van Allah uitlegt aan zijn buren in een dorp in de Nijl-delta. Dorpelingen vragen hem om advies bij familieruzies of naar een religieus oordeel voor het opvoeden van lastige tieners. Hij was een van de speciale kinderen die bijles kregen in een kutab, een soort naschoolse opvang waar je de Koran in een paar jaar uit het hoofd leert.

Een decennium later blikt Abdul-Shafi terug op die tijd in een café in Cairo. "Mensen behandelen je anders omdat je meer weet dan zij, ook al ben je nog een kind." Hij herinnert zich ook hoe hij op de basisschool een andere behandeling kreeg dan zijn klasgenoten. Leraren vragen hem voor de klas te spreken op feestdagen en tijdens spelletjes krijgt hij altijd de leiding.

Zijn vader is de imam van het dorp en ziet zijn zoon graag in zijn voetsporen treden. Als tiener vertrekt Abdul-Shafi dan ook naar de hoofdstad om die droom waar te maken. Maar in de megastad lijkt een glorieuze toekomst niet meer zo vanzelfsprekend. Hij is een de duizenden studenten aan de prestigieuze Al-Azhar-universiteit die imam willen worden en concurreren om een plek in een moskee.

Kort geleden studeerde hij af en meldde hij zich aan als een van de drieduizend deelnemers voor de landelijke imam-selectie. Als hij een schriftelijk en mondeling examen heeft gehaald kan hij bij een moskee aan de slag. Maar dat is allemaal afhankelijk van een laatste goedkeuring, waar de kandidaten al weken gespannen op wachten. "Dit is waar iedereen bang voor is", zegt hij. "Een 'nee' van de geheime dienst."

De Egyptische overheid houdt de touwtjes stevig in handen binnen de islamitische instituten in het land. Het ministerie voor godsdienstzaken neemt imams aan voor moskeeën en die worden eerst uitgebreid gescreend voordat zij voor gelovigen mogen spreken. Controle heeft de overheid al decennia lang, maar president Al-Sisi probeert deze uit te breiden. Hij ziet moskeeën als een mogelijk gevaar, waar imams gelovigen op verkeerde ideeën kunnen brengen. Laat je de touwtjes vieren, waarschuwt hij, dan zijn de gebedshuizen een voedingsbodem voor extremisme.

Moslimbroederschap Maar er is nog een belangrijke reden waarom de overheid religieuze instituten stevig in de gaten houdt. Zijn oppositie, de islamitische organisatie de Moslimbroederschap, heeft daar invloed. De politiek-religieuze beweging kwam met president Mohamed Morsi na de revolutie in 2011 een jaar aan de macht. Al snel zette generaal Al-Sisi met een coup Morsi af en sindsdien is de Moslimbroederschap een terroristische organisatie en dus verboden. Vermoedelijke leden worden in de gaten gehouden, gearresteerd en komen moeilijk aan een publieke baan. Zo ook bij de religieuze instituten in het land. "Het houdt ons in een wurggreep", zegt Ezz el-Din Mohammad. Ook hij doet mee met de imam-selectie en krijgt in de komende weken het telefoontje dat zijn toekomst bepaalt. In afwachting daarvan ontmoet hij 's avonds vrienden in een met felgekleurde lichten versierde café-tuin in het oude islamitische gedeelte van Cairo. "We praten er veel over", zegt hij. "Sommigen weten dat zij een kans hebben om afgewezen te worden door de geheime dienst." Die kans is volgens kandidaten groot als een potentiële imam 'te politiek' is. De geheime dienst weet dan dat hij meeliep in een demonstratie, of een vader of neef heeft die een Moslimbroeder is. De dienst vraagt deelnemers vaak bij hen langs te komen om vragen te beantwoorden. Zoals: naar welke moskee ga je? Of: welke islamitische geleerde inspireert je? Die antwoorden moeten dan overeenkomen met een bezoek van de geheime dienst aan het geboortedorp van de kandidaat, of een greep in zijn gegevens. Als een kandidaat-imam 'te politiek' is, is de kans groot dat hij wordt afgewezen "Zelf denk ik dat ik door de keuring kom, als God het wil", zegt Mohammad. "Maar ik ken iemand die minder geluk heeft." Twee jaar terug werd de student meegenomen naar politiebureau. Daar ondervroegen zij hem om zijn uiterlijk. "Hij heeft een lange baard. Ze wilden weten: hoor je bij de Moslimbroederschap? Of ben je een salafist?" Uiteindelijk werd de vriend vrijgelaten, maar hij is nog altijd bang dat het incident zijn kans om imam te worden heeft verpest. Volgens de Egyptische overheid zijn deze controles noodzakelijk. Extremisme is een groeiend probleem in het land en aanslagen worden steeds vaker gepleegd. Kopten en de veiligheidsdiensten waren vaak het doelwit van jihadistische groepen als Islamitische Staat. Maar sinds de gruwelijke aanslag afgelopen november op de Al-Rawda-moskee in de Sinaï-provincie, waarbij meer dan driehonderd gelovigen omkwamen, blijken ook moslims niet veilig. President Al-Sisi presenteert zich in het binnen- en buitenland graag als een sterke leider, die voor stabiliteit kan zorgen in een land dat kampt met sektarisme. Na de aanslag op de Al-Rawda-moskee kondigde hij een grootschalige militaire operatie aan in de Sinaï, waarbij hij zwoer 'brute kracht' te zullen gebruiken. Met die agenda wil hij legitimiteit winnen, zeker in aanloop naar de presidentsverkiezingen in maart. In het buitenland kan hij met zijn plan tegen Islamitische Staat rekenen op de goedkeuring van president Trump.