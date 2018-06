Waarom de Schots-Pakistaanse auteur Paygham Mustafa met onthoofding wordt bedreigd

Bij het grote publiek is hij niet algemeen bekend. Van de Britse Moslimraad MCB hoeft hij weinig steun te verwachten. Die heeft het te druk met geconstateerde islamofobe botheden binnen de Conservatieve Partij van Premier May. Die kwestie staat hoog op de agenda. Oppositie-partij Labour eist een onderzoek.

Praktijken die islamofobie in de hand werken krijgen eventjes minder aandacht. Toch gaan ze gewoon door. Degenen die Mustafa met onthoofding dreigen zijn geen vuilbekkende conservatieve politici, maar geloofsgenoten. Onlangs zei hij dat de Koran vasten zoals dat nu gebeurt, niet zo heeft bedoeld. Een hoofd dat zoiets bedenkt, verdient anno 2018 geen romp meer.

Onheilspellend verwijzen Mustafa's belagers naar de Amerikaans-Egyptische auteur Rashad Khalifa, in 1990 vermoord in een moskee in Tucson, Arizona. Hij zag zichzelf als een messias. Van een soortgelijk idee was een Schotse landgenoot van Mustafa vervuld, de tijdschriftenhandelaar Asad Shah, eveneens van Pakistaanse komaf. Hij zou zich 'profeet' hebben genoemd, hoewel volgens de orthodoxe opvatting Mohammed de laatste profeet was. Ruim twee jaar geleden stak een zeloot hem dood in zijn winkel in Glasgow. Mustafa vreest dat hem hetzelfde lot zal treffen.

Wereldberoemde Rushdies overleven wel, kleine Rushdies lopen meer gevaar

Asad Shah droeg zijn gedachten uit via YouTube. Eerst heette het dat hij was vermoord omdat hij zijn christelijke klanten geluk had gewenst met Pasen. Later bracht de BBC een completer verhaal. De omroep liet de wisselwerkingen zien tussen Pakistan en de Pakistaanse gemeenschap in Groot-Brittannië. De lotgevallen van de christelijke boerenvrouw Asia Bibi in een Pakistaans dorp, haar doodvonnis na een burenruzie, de moord op de Pakistaanse provincie-gouverneur Salman Taseer, de moord op Asad Shah in Glasgow en de angsten van Mustafa vormen een soort kettingreactie. Het heeft allemaal met elkaar te maken.

Een wake voor de in maart 2016 in Glasgow vermoorde tijdschriftenhandelaar Asad Shah (40). © AP

Asad Shah was aanhanger van de in Pakistan gekoeioneerde ahmadiyya-islam. Zijn vader had een kliniek, maar nadat vijanden die in de as hadden gelegd, vluchtte hij met zijn gezin naar Schotland. Asad Shah's in Engeland wonende moordenaar behoort tot de mystieke barelvi-islam, die lang doorging voor 'gematigd'. Te veel eer. Net als ahmadi's zijn in Pakistan ook barelvi's mikpunt van aanslagen door de taliban. Maar dat betekent niet dat zijzelf altijd 'gematigd' zijn.

Zo steunen veel barelvi's fel de Pakistaanse blasfemiewet, die Asia Bibi in de dodencel deed belanden waarin ze al acht jaar verblijft. 40 procent van de Britse moskeeën zou een barelvi-signatuur hebben. De barelvi's zijn dus geen 'kleine minderheid die de islam heeft gekaapt', de standaardformule die extremisme relativeert, maar een hoofdstroming in de Britse, Pakistaanse en Indiase islam.

Salman Taseer, moslim en destijds gouverneur van de Pakistaanse provincie Punjab, nam het op voor Asia Bibi. Daarom schoot zijn eigen lijfwacht, een barelvi, hem in 2011 dood. Een imam in Glasgow prees in 2016 na diens executie de moordenaar, die een bron van inspiratie was voor de man die Asad Shah doodde. Mustafa heeft alle reden bang te zijn. Wereldberoemde Rushdies overleven wel, kleine Rushdies lopen meer gevaar.

Bespiegelingen over de islamitische wereld, door arabist en oud-redacteur van Trouw Eildert Mulder.