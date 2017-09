Waar komt het succes van The Passion vandaan?

Dat komt, stellen twee onderzoekers van de Protestantse Theologische Universiteit (PThU), doordat The Passion het publiek in de gelegenheid stelt om op een speelse manier met hun religieuze identiteit te experimenteren. Ze kunnen zich voor even verhouden tot een eeuwenoud verhaal uit de christelijke traditie zonder dat ze zich er direct aan hoeven te verbinden.

"Het is voor velen een evenement waarin ze zich op een veilige manier met het christelijke verhaal kunnen inlaten", zegt theoloog Mirella Klomp. Samen met haar collega Marten van der Meulen deed ze onderzoek naar The Passion. De resultaten zijn gepubliceerd in het gerenommeerde Journal of Contemporary Religion.

Vloeibare samenleving

Onder verwijzing naar de begin dit jaar overleden socioloog Zygmunt Bauman schetsen de onderzoekers dat de moderne samenleving vloeibaar is geworden: we gaan geen blijvende verbintenissen meer aan. Alles wat we doen en wie we zijn - werk, woonplaats, relaties, vriendschappen, lidmaatschappen - kunnen zo weer worden ingewisseld voor andere verbindingen. Daarmee wordt onze identiteit vloeibaar. Maar dat zorgt er ook voor dat we minder goed weten wie we zelf zijn. In die context proberen we telkens nieuwe identiteiten uit.

The Passion past daar heel goed bij, denken de PThU-onderzoekers. Het is een manier om spelenderwijs met identiteit en religie bezig te zijn. "Publieke rituelen met duidelijke christelijke wortels kunnen zorgen voor een omgeving waarin mensen zich spelenderwijs tot het heilige kunnen verhouden." Het multimediale karakter van The Passion en de humor die erbij wordt gebruikt door zowel de makers als het publiek helpen daarbij. Net als de inzet van bekende Nederlanders: als een BN'er zomaar voor eventjes de rol van een discipel of een Romeinse soldaat of Maria aan kan nemen, kunnen ook wijzelf zomaar even van rol veranderen, stellen de onderzoekers.

Hun bevindingen spreken de stelling tegen dat Nederland steeds verder seculariseert en religie uit de samenleving verdwijnt. Religie verdwijnt niet, stellen Klomp en Van der Meulen, maar het verandert van karakter.