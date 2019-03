VU-filosofen winnen de Socratesbeker met een kritisch boek over marktdenken

Het driekoppige auteursteam werkt aan de Vrije Universiteit van Amsterdam; en die protestante identiteit is af te lezen aan de ethische inslag van het boek, dat bovendien aandacht schenkt aan christelijke denkers, zoals de Johannes Calvijn en Charles Taylor. Marktdenken is niet fout, betogen de VU-filosofen, maar het kan ‘het goede leven’ verdringen. Wat dat dan is, het goede leven, leggen ze uit aan de hand van een keur aan klassieke en moderne filosofen.

Volgens de vijfkoppige jury onder leiding van Paul Cobben, kan het boek de discussie over het de veel gebezigde term ‘neoliberalisme’ vlot trekken. Verbrugge, Buijs en Baardewijk maken namelijk duidelijk hoe je kritische vragen kunt stellen bij de hegemonie van marktdénken, ook als je het economisch systeem niet wilt verketteren of afschaffen.

Het besluit van de jury was unaniem, wat niet helemaal verwonderlijk is. Sommige boeken voldeden niet helemaal aan de eis van urgentie. ‘Thuis in muziek’ van Alicja Gescinska bijvoorbeeld, een mooi essay over de verbroederende werking van muziek, ‘had ook in een ander jaar geschreven kunnen worden’, net als Ben Schomakers’ openhartige en oorspronkelijke essay ‘Het begin van de melancholie’. Urgenter was ‘Over politieke correctheid’ van Gerben Bakker en Gert Jan Geling, dat de jury waardeerde als nuchtere bijdrage aan een debat waarin moralisme meestal de boventoon voert. Ook Paul van Tongerens essay ‘Willen sterven’ is buitengewoon actueel, vond de jury. Bovendien gaat Van Tongeren respectvol om met tegenstanders in het gevoelige euthanasiedebat. Toch kozen de juryleden uiteindelijk unaniem voor ‘Het goede leven en de vrije markt’, een boek dat zowel veel filosofen introduceert als de lijn van het betoog volhoudt - en dat over een thema dat iedereen aangaat.

Natuurverschijnsel

Wat is de kerngedachte van het winnende boek? Centraal staat daarbij de zin: “De vrije markt is geen natuurverschijnsel zoals het weer.” Anders dan vaak gedacht wordt, betogen de auteurs, heeft de vrije markt een heel specifieke geschiedenis. Ze is opgekomen met de ‘moderniteit’: met de reformatie, de Verlichting, het verlangen van het individu om zich los te maken van bevoogdende instituties. Dat werkte in eerste instantie bevrijdend, en doet het tot op zekere hoogte nog altijd. Op de markt is namelijk iedereen gelijk, het doet er in principe niet toe wie je bent of waar je vandaan komt. Zakendoen kun je met iedereen.

De vraag is alleen of die ‘lege’ invulling van vrijheid, die ‘dunne moraal’, nog bijdraagt aan wat we het goede leven noemen. Bevordert ze de relatie met onze medemensen, of zijn we elkaar alleen nog ‘tot nut’? Wat doet marktdenken met instituties als de school, de staat, het gezin en de rechtspraak? En wat betekent de dominantie van het marktdenken voor onze verhouding tot ons lichaam (denk aan immer toegankelijke snacks), tot de natuur en tot onze behoefte aan zingeving?

Een concreet voorbeeld is de aankoop van een spijkerbroek. Dat lijkt een simpele, korte transactie. Je gaat naar een winkel (of website), koopt een broek en bent zo weer weg. Toch zitten aan zo’n aankoop heel wat meer ethische vragen vast. Wíl ik die broek wel echt, draagt die bij aan een beter leven voor mijzelf? Hoe weet ik dat zo zeker? En: hoeveel kwaad doe ik anderen met mijn aankoop? Zijn er misschien Chinese arbeiders voor uitgebuit om de prijs laag te houden? En: hoe vervuilend was de productie ervan?

Allemaal herkenbare vragen, die volgens de auteurs één ding laten zien: we weten niet meer zeker of de vrije markt het goede bevordert. Dat betekent nog niet meteen dat we er helemaal van af moeten. Maar wel dat we markt en ethiek op één lijn moeten brengen.