Vrijgemaakte predikant roept op tot scheuring om vrouw op kansel

Ze vinden het ‘onaanvaardbaar’ dat vrouwen sinds een maand ouderling, diaken of predikant kunnen worden in hun kerkgenootschap dat zo’n 118 duizend leden telt. In een rede riep oud-predikant Hilbert Gunnink, mede-initiatiefnemer van de bijeenkomst, op om uit het kerkverband te stappen.

Nog geen maand geleden nam de generale synode (landelijke vergadering) van de vrijgemaakt-gereformeerde kerken een verreikend besluit. Na jaren wikken en wegen besloot een meerderheid van de vergadering dat vrouwen ‘per direct’ mochten voorgaan als predikant en ook de taken van ouderling en diaken kunnen uitvoeren. Daarnaast werd vastgelegd dat een scheuring van een halve eeuw geleden ongedaan moet worden gemaakt. In 1967 ontstonden uit de vrijgemaakt-gereformeerde kerken de Nederlands gereformeerde kerken, na een felle twist over de vraag wat een ‘ware’ christelijke kerk is.

De twee afspraken stuiten de groep verontrusten tegen de borst. ‘Beide besluiten gaan in tegen de belijdenis’, stelde Gunnink in een toespraak, die integraal afgedrukt staat op de website waarop bezwaarden al lange tijd hun zorgen delen. Hij adviseert kerkleden om hun kerkenraad op te roepen zich af te scheiden van hun kerk.

We gingen ervan uit dat er 50 mensen zouden komen. Op 600 personen hadden we niet gerekend Predikant Hilbert Gunnink

“Waarheid en dwaling kunnen niet naast elkaar bestaan”, laat Gunnink in een reactie weten. Volgens de predikant, die al jaren bezwaren heeft tegen de koers van zijn kerk, is de kerkelijke leer niet ‘geborgd’ bij een fusie met de Nederlands gereformeerden. En het besluit dat vrouwen ambten mogen vervullen druist in zijn optiek lijnrecht in tegen ‘het zuivere Woord van God’.

Discussie Over ‘de vrouw in het ambt’, zoals de kwestie in kerkelijke kringen wordt genoemd, woedt in behoudende gereformeerde kerken al jaren discussie. Volgens een orthodoxe uitleg mogen vrouwen geen kerkelijke ambten bekleden omdat de apostel Paulus dit in de Bijbel verbiedt. Paulus’ uitleg zou ook tweeduizend jaar na dato nog gelden. Kerken waar vrouwen dezelfde functies als mannen bekleden zien deze bijbelteksten als tijdgebonden. Voorzitter van de synode Melle Oosterhuis voorzag een maand geleden wel dat er ‘heel bezorgd’ zou worden gereageerd, maar een scheuring zag hij niet aankomen. Oosterhuis wil nog geen commentaar leveren op de oproep in Bedum. “Ik heb nog geen kennis genomen van wat er is gebeurd”, zo laat hij weten vanuit Canada waar hij een conferentie bezoekt. Hoe breed de bezwaren leven is niet geheel duidelijk, maar dat de onvrede verder gaat dan een kleine groep lijkt wel zeker. "We gingen ervan uit dat er 50 mensen zouden komen. Op 600 personen hadden we niet gerekend", zegt Gunnink. De vrijgemaakt-gereformeerde kerken zijn genoemd naar een scheuring in 1944, toen een groep gereformeerden zich ‘vrijmaakte’ van de synode. Ook nu spreken de bezwaarden over een ‘vrijmaking’.

