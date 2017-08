Voorwoord van de paus bij boek van misbruikslachtoffer valt verkeerd

Zijn oma was zo trots op hem. Daniel Pittet was negen jaar oud toen pater Joël hem uitnodigde bij hem thuis een pratende merel te bewonderen. Pittet ging met hem mee, vereerd door de speciale aandacht van de geestelijke. In het huis van pater Joël wachtte geen merel. De geestelijke nam Pittet meteen mee naar de slaapkamer, waar hij hem misbruikte. Het zou niet bij die ene keer blijven. In vier jaar tijd werd Pittet ongeveer tweehonderd keer verkracht.

In zijn voorwoord noemt de paus misbruik van kinderen door geestelijken ‘walgelijk’. “Deze verschrikkelijke zonde is in strijd met alles wat de Kerk leert.” Ook belooft paus Franciscus harde acties tegen daders en de bisschoppen die hen beschermen. Hij prijst Pittet voor zijn moed om zijn levensverhaal te vertellen en de dader te vergeven.

Bijna vijftig jaar na het misbruik tekende Pittet zijn levensverhaal op in een boek met de titel Vader, ik vergeef u. Misbruikt, maar niet gebroken. Zijn boek verscheen eerder dit jaar in het Frans. Morgen komt de Duitse vertaling uit. Paus Franciscus schreef een voorwoord bij het boek, dat gisteren alvast werd gepubliceerd door het Duitse dagblad Bild .

Zero tolerance

Na de publicatie van het voorwoord kreeg de paus opnieuw kritiek op zijn aanpak van misbruik door geestelijken. “Deze paus heeft het telkens over zero tolerance, maar hij maakt dat niet waar”, zegt Anne Barrett-Doyle tegen The Guardian. Zij is deel van de Amerikaanse organisatie BishopAccountablity, die seksueel misbruik in de Kerk onderzoekt. Het credo zero tolerance is meer retoriek. Het is triest dat de Kerk nog steeds niets gedaan heeft om zero tolerance te verwezenlijken.”

Paus Franciscus lag eind juni al onder vuur toen bekend werd dat de Australische curiekardinaal George Pell, een van Franciscus’ naaste medewerkers, wordt vervolgd voor seksueel misbruik. Pell kreeg onmiddellijk verlof van de paus om zichzelf te kunnen verdedigen. De paus wilde geen commentaar leveren op de aantijgingen ‘totdat het rechtssysteem een oordeel had geveld’. Deze reactie leidde tot teleurstelling bij slachtoffers van seksueel misbruik.

Franciscus verdedigt de pedofielen niet direct, maar hij doet echt niets tegen hen Journalist Emiliano Fittipaldi

Volgens hen verzuimde de paus al eerder daadkrachtig in te grijpen bij vermoedens van seksueel misbruik. In 2012 werd de Italiaanse priester Mauro Inzoli uit de Kerk gezet, nadat hij werd beschuldigd van seksueel misbruik van kinderen. Paus Franciscus draaide dat besluit in 2014 terug. Wel gaf hij Inzoli de opdracht weg te blijven bij kinderen en zich te wijden aan ‘een leven van gebed’.

“Franciscus verdedigt de pedofielen niet direct, maar hij doet echt niets tegen hen”, zei de Italiaanse journalist Emiliano Fittipaldi tegen The Guardian. Fittipaldi wijdde een boek aan de manier waarop Franciscus met het fenomeen misbruik omgaat, dat begin dit jaar verscheen. Hij beschrijft daarin twintig gevallen van misbruik die in 2016 plaatsvonden. De betrokken geestelijken werden veroordeeld voor het misbruik, maar de Kerk ondernam zelf niets tegen hen.

Pittet deelt de kritiek op de paus niet. Hij is vereerd dat Franciscus een voorwoord voor zijn boek wilde schrijven. “Uit zijn voorwoord blijkt dat paus Franciscus mijn lijden erkent. Ook wordt duidelijk dat hij geen compromissen sluit met pedofielen. Hij toont veel moed, wat niet door alle leden van de Kerk begrepen zal worden.”