Voormalig bisschop Hubertus Ernst overleden op 100-jarige leeftijd

Ernst was van 1967 tot 1992 bisschop van Breda. Bij het bereiken van de 75-jarige leeftijd bood hij zijn ontslag aan. Paus Johannes Paulus II aanvaardde het ontslag, maar benoemde hem tot apostolisch administrator. In die functie bestuurde Ernst het bisdom tot 26 november 1994 toen bisschop Muskens hem opvolgde.

In zijn nuchtere geloof en zijn toewijding aan zijn opdracht heeft Ernst veel betekend voor velen Monseigneur Liesen

Ernst was de oudste van de nog levende Nederlandse oud-bisschoppen. Hij stond als bisschop te boek als progressief, zij het voorzichtig. In een interview met deze krant uit 2013 uitte hij de hoop dat de kerk progressiever zou worden bijvoorbeeld op het gebied van het celibaat, homoseksualiteit en de positie van de vrouw. “Het standpunt van de kerk is: het is altijd zo geweest, dus we moeten er niets aan veranderen. Dat kan niet, je kunt die kwesties niet zo laten liggen. Als kerk moet je je richten tot het geweten van de mensen en dan je eigen taak doen."

Sterke geest In 2010 werd Ernst opgeroepen als getuige voor de rechtbank in Middelburg, die wilde weten of hij ervan op de hoogte was geweest dat een van misbruik beschuldigde pastoor uit het bisdom Breda zich eerder aan misbruik schuldig had gemaakt. Ernst verklaarde dat hij die voorgeschiedenis niet kende. De huidige bisschop van Breda Monseigneur Liesen laat in een reactie op zijn overlijden weten: “In zijn nuchtere geloof en zijn toewijding aan zijn opdracht heeft Ernst veel betekend voor velen. Zijn gezondheid was broos, maar zijn geest was sterk. Bij zijn 75-jarig priesterschap in 2016 was hij nauwelijks nog mobiel, maar hij wilde heel graag de eucharistie meevieren.''

