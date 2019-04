Voor ‘The Passion’ in het klein draagt Jezus gewoon een spijkerbroek

Zacht licht schijnt door de glas-in-loodramen van de Johannes de Doperkerk in Wijk bij Duurstede, terwijl ze langzaam volstroomt met mensen. Achter een lange tafel staan drie dames klaar om iedereen van koffie, thee en water in roodgeblokte papieren bekertjes te voorzien. Op tafel staat een houten schaaltje met een rood servet waarop kleingeld ligt. ‘The Passion’ kan beginnen.

Nee, niet de grote, landelijke versie: die is vanavond, in Dordrecht, met BN’ers, miljoenen tv-kijkers, en het grote witte kruis. In navolging van het succes van dat spektakel worden op allerlei plekken in het land lokale varianten van de muzikale vertelling van Jezus’ lijdensweg opgevoerd. Zoals in Wijk bij Duurstede.

In het wit gehuld Wanneer de muziek begint, wordt het stil op de houten kerkbankjes. Een in het wit gehuld koor komt binnen, de verteller neemt plaats op een verhoging voorin. “Dit is een verhaal van tweeduizend jaar geleden”, zegt ze. “Het is het verhaal van een bijzondere man.” Het verhaal heeft zo veel herkenbare facetten. Vriendschap, verraad, de relatie van moeder en zoon, eenzaamheid Cornelis Vlot, woordvoerder EO en KRO-NCRV Dat kan er natuurlijk maar één zijn: Jezus. Hij wordt gespeeld door Jack van der Laak, in het dagelijks leven docent Nederlands en wiskunde op een vmbo. Hij maakt kleine bewegingen bij het verhaal van de verteller. Hij doet alsof hij praat, geeft een onzichtbare ander een hand. Anders dan in Dordrecht is er in Wijk bij Duurstede geen beeldscherm met livestream in de kerk, maar een doek waarop een beamer beelden projecteert. Een schilderij van Maria en Jezus, foto’s van handen op een wereldbol en een huilend oog. Ondertussen zingt het koor nummers van André Hazes en Guus Meeuwis. In plaats van een stadswandeling met een lichtgevend kruis van 300 kilo lopen in Wijk bij Duurstede een paar mensen een rondje door de kerk met een houten kruis.

Kaarsjes Elke lokale variant van The Passion geeft zo haar eigen draai aan de uitvoering van het verhaal. In het Brabantse Zevenbergen kwam weinig gehoor op de vraag wie door het dorp wilde lopen met het kruis. Toch sloten onverwachts 150 mensen aan en stonden er in huizen op de route kaarsjes achter de ramen. “Dat doet je toch wat”, zegt organisator Anneke Wijne met emotie in haar stem. Het kruis was met tekeningen van de kruisweg versierd door kinderen van de lokale middelbare school, en Jezus droeg gewoon een spijkerbroek. “Omdat het verhaal wordt uitgebeeld, kun je het beter naar de huidige tijd halen en wordt het meer invoelbaar”, zegt Wijne. Cornelis Vlot, woordvoerder van de EO en KRO-NCRV, denkt dat daar ook de kracht ligt van The Passion. “Het verhaal heeft zo veel herkenbare facetten. Vriendschap, verraad, de relatie van moeder en zoon, eenzaamheid. Zo veel mensen kunnen daar vanuit verschillende invalshoeken iets mee.” Lokale kerken stromen vol dankzij de uitvoeringen van The Passion. “Normaal zie ik hier alleen mensen met mijn kleur haar”, zegt Marga Staakman (71) in Wijk bij Duurstede terwijl ze lachend naar haar grijze coupe wijst. De gemiddelde leeftijd is vandaag zichtbaar jonger. Ook voorin de kerk: het jongste koorlid is de dertienjarige Chiara Goes. Terwijl om het kruis rode waxinelichtjes branden en de kerk wordt opgeruimd, vertelt ze waarom ze wilde meedoen. “Ik houd van zingen en vind het paasverhaal mooi. Het leert je om niet op te geven, maar door te zetten.”

