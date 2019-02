Voor het eerst klonken er christelijke liederen uit de luidsprekers op het Arabische Schiereiland

Het was voor het eerst dat op het Arabische Schiereiland christelijke liederen uit de grote luidsprekers schalden. Op schermen binnen en buiten het stadion werd de preek van de paus – in het Italiaans – vertaald in het Arabisch.

De mis in het Zayed Sports City Stadium werd gezien als het hoogtepunt van het eerste bezoek van een paus ooit aan dit gebied, dat geldt als de geboortegrond van de islam. De islam is in de Emiraten de staatsgodsdienst, maar christenen genieten er relatieve vrijheid.

De paus zei zich te kunnen indenken hoe moeilijk het leven van de ar­beids­mi­gran­ten is

Van de rond de 9 miljoen inwoners van deze oliestaat zijn er circa een miljoen katholiek. Het zijn hoofdzakelijk mensen uit India en de Filipijnen. Ze werken in alle sectoren, maar over het algemeen staan ze onderaan de maatschappelijke ladder. Mensenrechtenorganisaties en internationale vakbonden zijn kritisch over hun arbeidsomstandigheden. Voor een plek in het stadion, waar de paus binnenkwam in zijn pausmobiel, waren 135.000 tickets beschikbaar. Wie een entreebewijs had, kreeg een vrije dag. Wie geen kaartje had moest de mis buiten volgen.

De paus zei zich te kunnen indenken hoe moeilijk het leven van de arbeidsmigranten is, met hun werk ver van huis dat ook nog eens weinig oplevert. Zeker niet voor een land waarin velen baden in rijkdom. Maar Franciscus hield de bezielde massa voor dat, ‘anders dan we denken’, niet de rijken en de machtigen zijn gezegend. Jezus kiest de kant van de armen en de nederigen, en voor christenen zit, aldus de paus, rijkdom niet in geld maar in liefde. Het pauselijk bezoek aan het Midden-Oosten volgde op de wereldjongerendagen in het Midden-Amerikaanse Panama. Naar de slotdienst in dat katholieke land gingen 700.000 gelovigen. De paus vloog 's middags weer terug naar zijn thuis in Vaticaanstad.

