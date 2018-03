Voor het eerst hindoes de cel in voor moord in naam van de koe

In de oostelijke staat Jharkhand kregen deze week elf mannen levenslang omdat ze een moslim hebben gelyncht die in koeienvlees handelde. Ze trokken in juni vorig jaar Alimuddin Ansari, een 55-jarige moslim, uit zijn auto en sloegen en schopten hem tot hij het leven liet. Een kwestie van vergelding, wat hen betreft: Ansari’s rundvleeshandel was heiligschennis.

Hun veroordeling is een novum. Voor zover bekend is nooit eerder iemand achter de tralies verdwenen voor moord in naam van de koe. Toch komt zulk geweld de afgelopen jaren steeds vaker voor: mensenrechtenorganisaties telden alleen vorig jaar al 38 van zulke incidenten. Meestal zijn die het gevolg van geruchten over schennis van de heiligheid van de koe of over moslims die hindoeïstische vrouwen willen huwen om hen te bekeren.

Types als die in Jharkhand voelen zich gesterkt door het politieke klimaat dat heerst onder premier Narendra Modi, een hindoe-nationalist die ook weinig opheeft met alles wat in zijn ogen niet zuiver hindoeïstisch is.

Modi is erg mild

Op de weinige momenten dat Modi zich wel uitspreekt, doet hij dat uiterst mild. Zo wees hij er op de dag van Ansari’s dood in een toespraak op dat ‘niemand het recht in eigen handen kan nemen’, maar repte hij niet over het incident en het motief daarvoor. “We behoren toe aan een land van vreedzaamheid”, zei hij. “Geweld is niet de oplossing voor ieder probleem.” Toen vorig jaar in Jharkhand een veehouder werd vermoord door een extremistische meute, sprak de hoogste minister van de staat Jharkhand, een partijgenoot van Modi, nadrukkelijk van een ‘overlijden’ en niet van een moord. Een parlementariër van de BJP zei zelfs de moord niet te betreuren. Het slachtoffers was immers een ‘koeiensmokkelaar’.

De aanhang van de BJP lijkt weinig bezorgd over de geweldsgolf, maar protest is er wel degelijk. Vorig jaar gingen in meerdere plaatsen Indiërs de straat op met de eis dat de regering harder optreedt. Op Twitter en andere sociale media ontstond ook een soort protestcampagne. Dat er nu daadwerkelijk mensen voor dit geweld zijn veroordeeld, geeft hoop, zegt Ansari’s echtgenote Mariam Khatun tegen The Guardian. “Wij willen samenleven met de mensen om ons heen. En geen bloedvergieten meer.”