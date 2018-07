Voetballers die rust krijgen hebben tijd om na te denken. 'Dat is beroerd'

“Colombia-Engeland, wat een slechte wedstrijd was dat. En dat terwijl Engeland de eerste wedstrijden zo goed speelde! Hoe komt dat?

Nadat Engeland zich geplaatst had voor de achtste finale stelde de coach in de laatste groepswedstrijd een kabouterelftal op, om de grote spelers ‘rust’ te gunnen. Iets vergelijkbaars deden de Belgen en de Kroaten.

Je hoort van wielrenners in de Tour de France dat ze na een rustdag ‘rijden als een krant’ of ‘spaghettibenen’ hebben. Is rust zo belangrijk?

We hebben het resultaat gezien: elftallen die aanvankelijk veel indruk maakten, echte outsiders voor de titel, wisten zich nu slechts met hangen en wurgen te plaatsen voor de achtste finales. Weg was de flow, de vorm, de overmacht. Je hoort van wielrenners in de Tour de France dat ze na een rustdag ‘rijden als een krant’ of ‘spaghettibenen’ hebben. Is rust zo belangrijk?

In de filosofie is ‘rust’ een beladen begrip. Begin zeventiende eeuw verscheen het encyclopedische boek The Anatomy of Melancholy van de geestelijke Robert Burton. Hij beschrijft de melancholie zo uitgebreid omdat het beschouwd werd als een doodzonde. En die doodzonde wordt nadrukkelijk in verband gebracht met rust.

Aan het werk blijven, arbeiden – dat is in de geschiedenis van de mensheid cruciaal. Als je niet werkt, te veel rust neemt, krijg je te veel tijd om na te denken. Dat is beroerd. Dat geldt voor de spelers ook. Bij sommige teams moeten de vrouwen komen. Bij andere spelers schieten er pijntjes in de benen. De twijfel slaat toe.

Moet je dan nooit rusten? Tuurlijk wel. Na een grote ronde houden wielrenners weken rust. Maar dat is ná gedane zaken. De zaken waren hier nog niet gedaan. Gun daarom je spelers pas rust als de beker binnen is."

