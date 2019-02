Voelen kinderen het klimaatprobleem beter dan volwassenen?

Nederlandse scholieren staken vandaag in Den Haag voor het klimaat. Het doel: de politiek duidelijk maken dat ze moet ingrijpen om verdere klimaatverandering te voorkomen. Eerder demonstreerden scholieren om dezelfde reden al in onder andere Australië, Canada, Duitsland en België. De inspirator van deze stakingen is de Zweedse Greta Thunberg (16), de klimaatactiviste met de lange donkere vlechten en de serieuze ogen. Volwassenen zijn niet bereid om consequenties te trekken uit wat de wetenschap zegt, vindt ze. In plaats van mooie woorden en goede bedoelingen wil Thunberg dat volwassenen de klimaatdreiging serieus gaan nemen. Haar boodschap inspireert kinderen wereldwijd.

De reacties op Thunberg en de scholierenstakingen zijn wisselend. Sommigen vinden dat de kinderen niet goed weten waar ze het over hebben, of dat zij toch het verschil niet kunnen maken. Anderen wijzen erop dat de scholieren de ethische kant van de zaak juist helderder inzien dan veel volwassenen: de overheid veroorzaakt onrecht en daarom is burgerlijke ongehoorzaamheid nodig. Kunnen volwassenen iets leren van de moraal van kinderen?

Logischer

“Kinderen zijn ontwapenend in hun denken”, zegt Ingrid Robeyns, hoogleraar ethiek aan de Universiteit Utrecht. “Ze redeneren meestal veel logischer dan volwassenen en gooien overbodige mitsen en maren overboord. Vorig jaar hield ik een lezing over klimaatethiek voor achtstegroepers. De meeste kinderen waren radicaler in hun oplossingen dan klimaatethici. ‘We moeten vliegen gewoon verbieden’, klonk het in de klas. Dat vonden velen vanzelfsprekend. Een kind ziet in: als het overduidelijk is dat klimaatverandering een serieus probleem is, dan moeten we doen wat we kunnen om dat tegen te gaan. Vliegtuigen zijn een van de grootste vervuilers, dus die moeten we niet meer gebruiken. Volwassenen wringen zich in bochten om goed te praten waarom ze blijven vliegen. Kinderen zijn geneigd om daadwerkelijk consequenties te verbinden aan hun ethische inzichten – wat zuiverder is dan veel volwassenen doen.”

“Naast oprechtheid is inlevingsvermogen ook typerend voor kinderen”, reageert schrijver en filosoof Désanne van Brederode. “Als een kind langs een zwerver loopt, vindt het hem misschien een beetje eng, maar vooral heel zielig. Kinderen kunnen een onversneden empathie voelen voor mensen die het minder hebben. Dat maakt kinderen heel geschikt om over grote thema’s als rechtvaardigheid en medemenselijkheid na te denken, wat ze vanaf jonge leeftijd ook al doen. Als kinderen iets zien wat ze erg vinden, willen ze graag helpen. Hoe ouder ze worden, hoe beter ze worden in problemen wegrationaliseren, net zoals hun ouders dat doen. Die zwerver heeft zijn situatie misschien wel aan zichzelf te danken. En als je hem geld geeft, koopt hij daar vast bier van. Het is zonde dat we die empathie verliezen. Begrijp me niet verkeerd, er zitten ook keerzijden aan het kinderlijke redeneren. Zo zien ze het grotere plaatje niet. Maar ze worden wel werkelijk geraakt door een beeld van een zwerver of door zielige ijsberen op smeltende ijskappen. Volwassenen zijn zo gewend aan die beelden dat die niet meer echt binnenkomen. We zijn afgestompt, wat zich ook in ons handelen uit.”