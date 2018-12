Vluchtelingen en kerkgangers eten samen Syrische boerenkool

Roerend door een gigantische pan stamppot staat de plaatselijke kok Martijn van Butselaar achter het fornuis. Ondertussen druppelen vluchtelingen en kerkgangers het Arnhemse buurthuis binnen. ‘Tafels van Hoop’ is een landelijk initiatief van Kerk in Actie, de hulporganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Van Butselaar: “Op het menu staat Hollandse kost met een Syrische twist: boerenkool met granaatappel en - hoe heet dit ook alweer?”

Vragend om hulp kijkt Van Butselaar naar zijn souschef. Seta Melkolian (50), van oorsprong Syrische, schept naast hem de borden op. Met een brede glimlach op haar gezicht vult ze hem aan: “Bulgur.”

Al de hele dag staan de chefs in de keuken om voor zeventig man een driegangendiner te bereiden. “Het gaat niet om het eten, maar meer om de ontmoeting”, zegt diaken Ans Bosma (65). Samen met zeven vrijwilligers van de Protestantse Gemeente Arnhem organiseerde ze deze dinsdagavond. “We willen dat mensen uit andere landen weten dat ze hier welkom zijn en dat ze zich thuis voelen.”

Vrienden pluk je niet van straat

Van de aanwezige gasten bestaat het merendeel uit vluchtelingen en statushouders, die zijn uitgenodigd door kerkleden en buurtwerkers. Onder hen zijn gezinnen uit Syrië, Afghanistan en zelfs Rusland. De Syrische Hanif Rashid (57) neemt een grote hap van de boerenkool. “Lekker”, zegt hij, en hij steekt twee duimen in de lucht. “In Syrië had ik mijn eigen driesterrenrestaurant. Daar was het nóg lekkerder.” Met zijn handen bootst Rashid een explosie na. “Maar dat restaurant bestaat niet meer.”

Een jaar en acht maanden terug is hij met zijn gezin naar Nederland gekomen. Maar vrienden maken lukt nog niet echt. “Ik wil heel graag Nederlandse vrienden. Samen praten, eten, wandelen. Maar hoe? Ik kan ze niet van de straat plukken.”

Niet iedereen vindt het zo lastig om aansluiting te vinden. Zo is Seta Melkolian nu drie en een half jaar hier, en kookt als vrijwilliger in het buurthuis. Haar man helpt met het opknappen van de meubels. “Dat vinden we leuk, maar we doen het vooral om mensen te ontmoeten. Dat is belangrijk als je de taal wilt leren.” Melkolian vertelt dat ze geen moeite heeft met vrienden maken in Nederland. “Ik heb vriendinnen tot in Den Bosch”, lacht ze. Haar tip voor anderen: “Blijf mensen uitnodigen. Samen koffie drinken of gezellig eten.”

Hanif Rashid is samen met Sergic Davidian (57) naar het diner gekomen. Davidian vluchtte 32 jaar geleden uit Iran naar Nederland, trouwde eerst met een Nederlandse vrouw, is nu samen met een Nederlandse man, en is ouderling in de kerk. “Ik help hem opnieuw te beginnen”, vertelt hij. “De samenleving is harder geworden. Mensen zijn meer met zichzelf bezig, merk ik: iedereen heeft het te druk.”

Davidian legt de net gescheiden Rashid uit dat een relatie met een Nederlander een goede manier is om je hier thuis te gaan voelen. “Een goede tip”, knikt Rashid.