Vier dominees stappen op vanwege komst vrouwelijke collega's

Dominees Henk van Egmond en Hilbert Gunnink, beide lid van een kerk in het Groningse Ten Boer, stappen nu over naar een afgescheiden kerkverband, meldt het Nederlands Dagblad. Voortaan horen ze niet meer bij de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt, maar bij de Gereformeerde Kerken Nederland (GKN). Dat laatste genootschap werd opgericht in 2003 door ex-vrijgemaakten en is op een paar punten behoudender dan de moederkerk. Wat Gunnink betreft is de kerk ‘onherkenbaar veranderd’.

Verrassend is die exodus niet. Toen de landelijke vergadering van de vrijgemaakte kerk in juni vóór vrouwelijke predikanten stemde, was al duidelijk dat er een groep behoudende ‘vrijgemaakten’ was die zou vasthouden aan de overtuiging dat het verkondigen van Gods woord niet voor vrouwen was weggelegd.

Het verwelkomen van vrouwen ging sowieso niet zonder slag of stoot. Aan het besluit gingen twaalf jaren van bijbelstudie en discussie vooraf. De vrijgemaakte kerk werd zo een van de weinige orthodoxe kerken waarin vrouwen de ambten kunnen bekleden. Behalve predikant mochten ze ook ouderling en diaken worden.

'Paulus' wilde geen vrouwelijke voorgangers

"De één is er blij mee, de ander is heel bezorgd en vindt dat we het gezag van Gods woord hebben losgelaten”, zei preses (voorzitter van de synode) Melle Oosterhuis destijds in Trouw over het besluit. Tegenstanders beroepen zich op bijbelpassages die aan apostel Paulus worden toegeschreven. In die passages heet het 'een schande voor een vrouw als ze tijdens een samenkomst spreekt'. Ze zouden niet zijn toegerust voor geloofsverkondiging en leiderschap.

In september en oktober stapten ook twee predikanten op. De praktische gevolgen daarvan zijn beperkt, want drie van de opstappers zijn met emeritaat (pensioen) en laten hun gemeente dus niet achter zonder predikant. André Bas, die in oktober opstapte, deed dat wel. Hij verliet zijn ‘vrijgemaakte’ gemeente in het Groningse Kornhorn en meldde zich aan bij de GKN. Hij voelde zich al langer niet meer helemaal thuis en het vrouwenbesluit was de druppel.

De kans op een verdere exodus lijkt klein. Het vrouwenbesluit heeft nadien voor weinig roering gezorgd. “We beseffen dat dit leidt tot verdeeldheid, en daarom houden we elkaar stevig vast”, zei voorzitter Oosterhuis er in juni over. “We hebben elkaar hartelijk lief, dat helpt.”

