Video van vrouw in rokje zorgt voor opschudding in Saudi-Arabië

In het filmpje, dat werd gedeeld via de video-app Snapchat, is te zien hoe de vrouw rondloopt in een historisch fort in Ushaiager, een dorp ten noorden van de hoofdstad Riyadh. De meest conservatieve stammen en families uit Saudi-Arabië komen uit deze regio. Over de vrouw is niet meer bekend dan dat het een model is met de naam Khulood.

Met haar kleding overtrad de vrouw de kledingregels in het koninkrijk. Vrouwen in Saudi-Arabië moeten in het openbaar een sluier over hun gezicht dragen en dragen verplicht een 'abaya', een lang gewaad dat hun hele lichaam bedekt. Ze mogen ook niet autorijden en roken. De zedenpolitie ziet er bovendien op toe dat ongehuwde mannen en vrouwen gescheiden blijven.

Als ze een buitenlander was, zouden ze haar schoonheid roemen Reactie op Twitter

Overheidsfunctionarissen overwegen om actie te ondernemen tegen de vrouw, melden media die aan de overheid gelieerd zijn. De zedenpolitie liet weten dat zij met de autoriteiten contact heeft over het incident.

Chaos Ibrahim al-Munayif, een Saudische schrijver met meer dan 40.000 Twitter-volgers, schreef dat er chaos ontstaat wanneer mensen wordt toegestaan om zich niet aan de wet te houden. “Wij roepen mensen op om de wetten te respecteren van de landen die zij bezoeken en zo moeten mensen ook de wetten van dit land gehoorzamen”, twitterde de schrijver. (Tekst loopt door onder de video) لو كانت اجنبية كان تغزلوا بجمال خصرها وفتنتة عيناها .. بس لانها سعودية يطلبوا محاكمتها ! #مطلوب_محاكمة_مودل_خلود

pic.twitter.com/ttYqynySN2 — فاطمة العيسى (@50BM_) 16 juli 2017 Anderen verdedigen de vrouw op social media en noemen haar moedig. “Als ze een buitenlander was, zouden ze haar schoonheid roemen. Maar omdat ze Saudi is, roepen ze om haar arrestatie.” In mei bezocht de Amerikaanse president Trump Saudi-Arabië samen met zijn vrouw Melania en dochter Ivanka. De vrouwen waren ingetogen gekleed, maar droegen geen abaya en bedekten hun hoofden niet.

Topless Een paar jaar geleden zorgde een video waarin de Saudische prinses Basma bint Saoed bin Abdulaziz rookte voor opschudding. De prinses, die sinds haar jeugd in Londen woont, vertelde in de Britse krant Sunday Telegraph waarom dit zo schokkend is in haar thuisland. "In Saoedi-Arabië veroorzaakt een rokende vrouw zonder hoofddoek een schandaal... Het is te vergelijken met een topless prinses Kate. Het heeft hetzelfde effect."

