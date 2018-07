Verzet tegen de olieboerenislam

De andere opstandige landen faalden hopeloos, terwijl Tunesië zelf wel een balans kan opmaken die voorzichtig positief uitvalt, hoewel ook daar een paradijs op aarde uitbleef. En nu ontplooien opnieuw Tunesiërs een ferm initiatief, deze keer tegen 's werelds wonderlijkste koninkrijk, Saudi-Arabië. De vakbond van Tunesische imams doet een oproep de jaarlijkse hadj, de pelgrimage naar Mekka, te boycotten. De mannen Gods krenken daarmee de Saudische woestijnvorsten diep, want de hadj is hun meest dierbare statussymbool en ook een gulle melkkoe. De Tunesische regering keurt de campagne af.

De predikers vinden de kosten die de Saudiërs berekenen voor Mekkagangers belachelijk hoog. Ze vrezen dat veel geld bestemd is voor bommen tegen Jemen. De hadj als financiering voor een oorlog, nog wel tegen een moslimland, dat kan niet volgens de imams. Ze wijzen verder op de armoede in Tunesië en willen ook toeristische reizen naar het buitenland tegengaan zodat rijkaards hun geld vaker gaan uitgeven in eigen land.

Bitterheid

Ze bespotten hun regering, die een delegatie naar Saudi-Arabië stuurde om met de hoed in de hand 200 dollar af te pingelen van het pelgrimstarief. Nederige bedelarij terwijl er een noodalternatief is voor de hadj. Want voor een spirituele ervaring kunnen boycotters ook terecht in Tunesië zelf, in Kairouan. Als oudste door moslims gestichte stad in Noord-Afrika is dat eveneens een pelgrimsoord, zij het doodarm met gevaarlijke bouwvallen, veel werkloosheid en suïcide. Het heeft een financiële injectie harder nodig dan het verwende Mekka en Medina.

De bitterheid is groot. Je vindt op internet zelfs een vergelijking tussen de pelgrimages van corrupte Tunesische geldwolven en de 'aflaten' waarmee middeleeuwse christenen hun zonden tegen betaling konden afwassen, tot ergernis van Luther. Thuis stelen, omkopen of zelf steekpenningen pakken en dan alles goedmaken met een vrome wasbeurt in Mekka.