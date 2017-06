Vervolging financieel kopstuk Pell is een klap voor het Vaticaan

De invloedrijke kardinaal Pell, de derde man van het Vaticaan, werd eigenlijk al enige tijd achtervolgd door beschuldigingen van seksueel misbruik. Zo vertelden twee mannen in zijn vaderland Australië vorig jaar dat Pell in de jaren zeventig, toen hij nog een gewone priester was, hun geslachtsdelen betastte tijdens het spelen in het zwembad. En in de decennia daarna zou hij zich schuldig hebben gemaakt aan soortgelijke vergrijpen. Dat varieerde van naakt verschijnen in de kleedkamer van een plaatselijke reddingsbrigade tot ongewenst seksueel gedrag tegen koorknapen van een beroemde kathedraal.

Maar dat de 76-jarige Pell gisteren door de Australische politie officieel werd aangeklaagd voor meerdere gevallen van seksueel misbruik is toch een flinke klap voor het Vaticaan. Want Pell is de financiële rechterhand van paus Franciscus. Nog nooit werd zo’n hoge gezagsdrager in de katholieke kerk vervolgd voor misbruik.

Behoudend e ideeën George Pell werd op 8 juni 1941 geboren in de provinciestad Ballarat in het zuiden van Australië. Hij was behoorlijk goed in Australisch voetbal, dat een beetje op rugby lijkt, en kreeg zelfs een contract aangeboden bij een club. Maar tijdens zijn studie economie besloot hij priester te worden. In de decennia daarna schopte hij het tot aartsbisschop van Sydney, de hoogste positie in de kerk in Australië. Dat Pell nu in eigen land wordt vervolgd voor seksueel misbruik, bemoeilijkt de pogingen van de paus om de financiën van het Vaticaan op te schonen. Pell houdt er enigszins behoudende ideeën op na. Zo is hij tegen het homohuwelijk, tegen anticonceptie en voor het celibaat. In 2014 benoemde paus Franciscus hem tot hoofd van het nieuw ingestelde Secretariaat voor Economie. Hij moest orde op zaken gaan stellen na een reeks financiële schandalen rond onder meer de bank van het Vaticaan. Dit bracht de Australiër meermaals in aanvaring met leden van de Curie, het bestuursapparaat van de Heilige Stoel, waar veel Italianen werken.

Dreun voor Franciscus Dat Pell nu in eigen land wordt vervolgd voor seksueel misbruik, bemoeilijkt de pogingen van de paus om de financiën van het Vaticaan op te schonen. En het is een nog grotere dreun voor het streven van Franciscus om eindelijk eens een streep te zetten onder de misbruikschandalen die de kerk al jaren teisteren. In een reactie liet kardinaal Pell gisteren weten dat de paus hem op eigen verzoek verlof heeft verleend, zodat hij naar Australië kan afreizen om zich te verweren. Hij moet daar op 18 juli voor de rechtbank verschijnen in Melbourne. Volgens Australische media wordt hij door justitie beschuldigd van drie verschillende gevallen van misbruik, waaronder een verkrachting. Maar Pell zelf stelt het slachtoffer te zijn van een ‘meedogenloze karaktermoord’. De prelaat zegt uit te kijken naar zijn kans om zichzelf te verdedigen voor de rechtbank. “Dan kan ik mijn naam zuiveren en weer terugkeren naar mijn werk in Rome.”

