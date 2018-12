Vertrouweling Franciscus is schuldig aan seksueel misbruik

Niet eerder werd zo’n hoge rooms-katholieke geestelijke schuldig bevonden aan seksueel misbruik. Een Australische jury heeft geoordeeld dat kardinaal George Pell, de derde man binnen het Vaticaan, schuldig is aan het misbruik van twee minderjarige jongens in de jaren negentig.

De schuldigverklaring is nog niet officieel bekend gemaakt: het vonnis wordt naar verwachting pas in februari uitgesproken. En omdat de Australische rechter de media aldaar verboden heeft om over de zaak te berichten zolang die duurt, doen die er geen melding van. De Herald Sun, een krant in Melbourne, plaatste op de voorpagina van de krant van donderdag in grote letters het woord censored, gecensureerd. Begeleid door de tekst: “De wereld leest momenteel een erg belangrijk verhaal. De Herald Sun wordt ervan weerhouden dat nieuws te publiceren.” Het nieuws werd nu bekend via media elders.

Pell maakt ook deel uit van een belangrijke pauselijke adviesraad, de zogenoemde C9

Pell is prefect van het Secretariaat voor de Economie en hoofd financiën van het Vaticaan. Hij geldt als een vertrouweling van paus Franciscus. Geruchten dat Pell seksueel misbruik had toegedekt, deden al veel langer de ronde. Franciscus zou daarvan op de hoogte zijn geweest toen hij Pell vroeg in Rome te komen werken, maar zette de benoeming desondanks door. De beschuldigingen aan Pells adres dat hij misbruik niet alleen had toegedekt, maar zelf ook minderjarigen had misbruikt kwamen later.