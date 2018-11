Vertel geen mooie praatjes over een lieve God, het leven is niet eerlijk

Bram van de Beek is emeritus hoogleraar theologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en ­bijzonder hoogleraar aan de universiteit van Stellenbosch in Zuid-Afrika. Vorig jaar rondde hij een boekenreeks af waarin hij zich liet kennen als een eigenzinnige ­dogmaticus die vroeg-christelijke teksten inzet om de orthodox-­gereformeerde traditie tot de orde te roepen. Maar vooral is hij ­bekend om zijn nadruk op het ­lijden van Christus.

De thematiek

En laat dat lijden nu precies het thema van dit boek zijn. Want waar Van de Beek ook komt ­spreken, altijd weer vragen mensen hem of dat nu altijd moet, die nadruk op dat kruis. Er is toch ook nog een opstanding, en is het niet fijner om daarover te spreken? Nee, zegt Van de Beek hier. Wegkijken van de ellende kan niet werkelijk pastoraal en missionair zijn. Zo moeten mensen die hun geliefden hebben verloren, niet van de dominee horen dat God er een diep plan mee heeft, of erger nog: dat God het ook niet wilde. Nee, ze moeten erkenning krijgen voor het feit dat het leven inderdaad tot op het bot pijnlijk en ­onrechtvaardig is. En ongelovigen: die raken heus niet overtuigd door mooie praatjes over een lieve God, net zo min overigens als door vernuftige godsbewijzen.

Het enige dat christenen hun ­zouden moeten vertellen, is dat het ­leven inderdaad niet eerlijk is en dat de dood hier op aarde het laatste woord heeft. Maar dat God precies in deze werkelijkheid in Christus solidair met ons is.