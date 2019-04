Verstoorde diensten, geweld, repercussies: christenen worden vaker bedreigd op Sri Lanka

Christenen zijn in het overwegend boeddhistische Sri Lanka een minderheid. Zo’n tien procent van de bevolking is christelijk. Van hen zijn de meesten katholiek.

De christelijke gemeenschap heeft het moeilijk in Sri Lanka. Op de ranglijst van landen waar christenen worden vervolgd, die de Nederlandse organisatie Open Doors jaarlijks publiceert, staat Sri Lanka op plaats 36. Open Doors komt op voor vervolgde christenen wereldwijd.

Christenen worden er volgens Open Doors op allerlei manieren gediscrimineerd. Ze mogen niet worden begraven op een publieke begraafplaats, ze worden uit de gemeenschap verstoten als ze niet mee willen doen aan boeddhistische feesten. Op school is er geen plaats voor Bijbelonderwijs, kinderen moeten zich voegen naar de boeddhistische leer en soms ook meedoen aan de rituelen die hen vreemd zijn. Lokale medewerkers van Open Doors melden ook dat kinderen van christenen vanwege hun godsdienst worden gepest, en slechtere cijfers krijgen.

Thuis moeten christenen ook oppassen, meldt Open Doors. Christelijke Sri Lankanen worden in de gaten gehouden; als wordt gezien dat ze thuis bidden, of als ze Bijbels in huis hebben, lopen ze het risico op repercussies van de lokale bevolking.

Drie kerken

Op Paasmorgen werden drie kerken aangevallen: de Sint Anthonykerk in Kochchikade en de Sint Sebastiaan in Negombo, beide in het westen van het land, en de Zionkerk in Batticaloa, in het oosten. Bij de aanvallen vielen tientallen doden. In de Sint Sebastiankerk vielen circa vijftig doden en een onbekend aantal gewonden, in de evangelische kerk in Batticaloa waren er minstens vijfentwintig doden. In de kerken was het een ravage. Lichamen lagen op de grond, de kerkbanken zaten vol met bloed, daken waren vernield, mensen liepen wanhopig rond.

Al eerder zijn kerkdiensten op Sri Lanka verstoord. Open Doors meldt dat twee jaar geleden vijftig mensen – onder wie boeddhistische monniken – eisten dat een dienst zou stoppen. De pastor werd thuis opgewacht, zijn ramen waren ingegooid. Gedetailleerder is de informatie van Open Doors niet, ze houdt het bij een algemene beschrijving, uit vrees voor herhaling en om de mensen te beschermen.

De organisatie maakt ook melding van een aanval op een gebedscentrum, die waarschijnlijk werd geleid door een boeddhistische monnik. Een kerkleider rapporteerde daarover: “Eerst bedreigden ze ons alleen met woorden, maar toen kwamen ze met houten stokken, ijzeren staven en messen. Ze vernietigden alles.”