Veertig dagen geen druppel maakt je spiritueler, niet religieuzer

Sommige van deze initiatieven, zoals ‘Veertig dagen geen druppel’, zijn bewust gepland tijdens de periode dat katholieken zich voorbereiden op Pasen. Volgens de initiatiefnemers (ouderenbond KBO-PCOB) maakt dat zo’n actie haalbaarder, want het scheelt als je niet de enige bent die de drank laat staan.

Toch kan het mengen van seculiere en religieuze tradities ook leiden tot verwarring. Is er dan geen fundamenteel verschil tussen seculiere onthouding en de christelijke traditie waarbij zulke initiatieven aanhaken?

Niet echt, vindt Gerard Rooijakkers (1962), oud-hoogleraar Nederlandse Etnologie en specialist in religieuze rituelen. De modern-seculiere motivatie tot vasten verschilt volgens hem niet fundamenteel van de traditionele. “Het gaat bij de religieuze oproep tot vasten altijd om vier dingen. Allereerst om boetedoening, ten tweede om toewijding aan het hogere, ten derde om voorbereiding voor het grote feest. En ten vierde – dat is hier interessant – om de beheersing van de begeerte. Dat laatste zie je al in de vierde eeuw bij de woestijnvaders en monniken die de woestijn in trekken om de zinnelijkheid te onderdrukken.” Die behoefte om je los te maken van gedachteloze consumptiedrift zien we tegenwoordig ook. “In een wereld waarin het alle dagen feest is, vind ik het een spirituele daad om jezelf zaken te ontzeggen.”

Rooijakkers gelooft niet dat vastentradities die uitgingen van de kerk gelovigen per se een diepere spirituelere ervaring konden beloven. “Vroeger moest je vasten van de kerk. Bovendien was er aan het einde van de winter gewoon minder eten. Vasten was dus ook gewoon praktisch.” Dat is nu veel minder het geval. Niemand vertelt je dat je sigaretten, alcohol of vlees moet laten staan, je kiest daar zelf voor. En dat ook nog in een wereld waarin die verleidingen overvloedig aanwezig zijn. “Ik zou het dus om willen draaien. De moderne rituelen om materiële begeerte te beheersen zijn misschien wel spiritueler dan de oude die de kerk oplegde."