Veel vragen na overlijden woongroeplid in Utrecht

Vasten is niet bijzonder, geloven dat een mens kan leven op louter licht, lucht en liefde wel. De vier leden van een woongroep in de Utrechtse wijk Lombok geloofden erin: ze aten steeds minder en dat beviel hun goed.

Afgelopen donderdag overleed een van de vier woongroepleden, een vrouw van 62. Het Openbaar Ministerie in Utrecht spreekt van een 'niet natuurlijke dood' en verdenkt haar huisgenoten ervan dat ze geen hulp hebben ingeroepen toen dat nodig was.

Op zich is de neiging tot 'zelfvermindering' niet buitenissig, zegt Kees Waaijman, emeritus hoogleraar in Nijmegen en auteur van het vuistdikke 'Handboek Spiritualiteit'. "In oosterse religies, maar ook in jodendom, christendom en islam is het een wijdverbreide techniek: door vasten open komen te staan voor het leven met een grote L."

Ooit ging dat in het christendom gepaard met wereldverachting, en dat stootte af. Maar nu het christendom minder dominant is geworden, kijken mensen vrijer aan tegen het verschijnsel vasten. "Het is ook best invoelbaar, toch, die behoefte om schoon te worden, fris tegen het leven aan te kijken", zegt Waaijman. "De vraag is alleen: hoe ver ga je?"

De woongroep Contact & Muziek bestaat sinds 2006 en gaat ver. Spil van de groep is Leonoor van B. (58); zij wil haar drie huisgenoten meenemen 'op het pad van bewustwording, met openheid, delen, muziek, kleur en liefde', schrijft ze op de site van de groep. "We praten, mediteren, zingen, maken muziek en zijn bezig met consuminderen."

Een tijd lang verdiende de woongroep wat geld met musiceren in verzorgingshuizen en op scholen. Maar omdat ze meer tijd voor zichzelf wilden, stopten ze daarmee. Ze hebben weinig nodig: de hypotheek is afbetaald, het huis is energieneutraal, ze verbouwen kruiden in hun tuin en maken hun eigen tandpasta en wasmiddelen.

Overstap Drie jaar geleden begonnen ze de 'overstap naar leven van adem en liefde'. Olie en kernenergie zijn niet meer nodig dankzij zonne- en windenergie, schrijven ze, en precies zo is eten overbodig als je je voedt met licht, lucht en liefde. "Eten maakt zwaar en minder gevoelig, ervaren wij. Als je het eten (steeds meer) weg durft te laten, komt er meer tijd voor elkaar en kun je praten over wat je echt met het leven wil." En toeval of niet, de letters van mediteren en minder eten zijn op één n na dezelfde. We praten, mediteren, zingen, maken muziek en zijn bezig met consuminderen Woongroep Contact & Muziek De vier uit Lombok zijn niet de enigen. Toen ze begonnen, lieten ze zich via een internetverbinding begeleiden door een man uit Ecuador en een Amerikaanse vrouw die bezig zijn met 'pranische' voeding (van het hindoeïstische prana, levensadem) en op hun site verwijzen ze ook naar een paar 'breatharianisten' in de Verenigde Staten (van breath, ademen). "Artsen zijn verbaasd hoe gezond hun lichaam en hun aura is", schrijven de vier over mensen die zonder eten leven. Maar een aantal van hen heeft zich wel eens onder toezicht van wetenschappers laten zetten, en toen bleken ze hun bewering dat ze niets aten niet te kunnen waarmaken. Ook zijn er gevallen bekend van mensen die zich doodgehongerd hebben. De overleden vrouw, Jeannette, was de oudere zus van Leonoor. Of zij ondervoed was of ziek moet sectie uitwijzen. Maar bij het tienjarig bestaan van de woongroep schreef Leonoor: 'Wij zijn nooit ziek'. Ziekte bestaat sowieso niet, voegde ze daar kort geleden aan toe, 'maar wel emoties, onverwerkte ervaringen, spanningen'. Dat kan genezen worden met 'andere lagen van bewustzijn': 'Stilte, stil zijn, aandacht en mediteren'. Die afkeer van de reguliere geneeskunde komt vaak voor in new-age-kringen, reageert Waaijman, en staat volledig los van de traditie van 'zelfvermindering'. Maar, stelt Leonoor, "ik kijk anders dan de meeste mensen, ben ik achtergekomen. Wat voor mij vanzelfsprekend is, blijkt voor veel mensen te nieuw."

