Veel uit de dichtbundel ‘Parachute’ blijft nog een flink tijdje nazoemen

Ik had het toen ik op deze regel stuitte: “Toen het moment van de jaarlijkse heiligverklaringen naderde, / ging de commissie Relikwie-acquisitie op pad.” Wat ging hier gebeuren? Werd dit serieus, een grotesk schouwspel? Eén ding was duidelijk: ik wilde verder lezen in de nieuwe dichtbundel van Floor Buschenhenke, ‘Parachute’, want daaruit kwam die regel.

Het is haar derde bundel sinds in 2009 haar debuut ‘Eiland op sterk water’ verscheen.

Meteen even terug naar die commissie Relikwie-acquisitie. Die is op zoek naar ‘tastbare herinneringen’ van de heilige Wendy en brengt een bezoek aan haar voormalige woonhuis, waar de dochter van de heilige de leden ontvangt. De relikwiejagers vinden een ‘dijbeenbot’, dat later uitgestald wordt in het gebedshuis. De dochter gaat het daar bekijken. “Haar littekens beginnen te jeuken van herkenning. Het is een wonder zonder getuigen.”

‘De heilige Wendy’ is misschien eerder een (heel) kort verhaal dan een gedicht en daarvan staan er meer in ‘Parachute’. En ze hebben alle iets absurds en alle te maken met geloof.

Een zekere Jesús heeft iets gezien dat hij voor een engel houdt

In ‘De engeltheorie’ heeft een zekere Jesús ‘iets’ gezien wat hij voor een engel houdt, en ‘Hallelujah Mix Tape’ - een gedicht met een heuse playlist - heeft veel weg van een exegese van religieus geïnspireerde teksten van onder anderen Jeff Buckley.

Ook in de rest van de gedichten in deze bundel zijn tal van referenties aan de teksten en figuren uit de Bijbel te vinden. Buschenhenke opent zelfs met een citaat uit Jacobus. Een paar regels over zorgzaamheid voor zieken. Ze speelt er een spelletje mee, laat zien dat woorden verdraaid kunnen raken, als je ze wilt overbrengen aan een ander.

Om vormen van contact, met of zonder taal, cirkelen deze wonderlijke gedichten. En behalve als verhalen, vermommen ze zich regelmatig als monologen, of dialogen - ze zijn hoe dan ook veelstemmig.

De ene keer waarschuwen ze voor een catastrofe; een andere keer is iemand aan het woord die zich in onomwonden taal voorbereidt op het afscheid, met een wat wrange humor: “We praten alleen nog maar over morfine. / Het is in zoveel verschillende vormen / toe te dienen: eerst neusspray, pleisters, later, / via de port-o-cath, gestaag binnengepompt. / Port-o-cath klinkt als een plaatsje in Monaco”.

Er komen apostelen voorbij, er wordt gebeden, en er is hoop. Die speelt een hoofdrol in een van de sterkste reeksen van de bundel. “Alles is smerig en het enige wat de Hoop doet / is een contrast bieden met de smerigheid.”

Niet alles in ‘Parachute’ is even helder. Maar tussen de ernstige, geestige, verwarrende en ook kritische gedichten zit veel wat toch een flink tijdje na blijft zoemen.

Floor Buschenhenke

Parachute

Atlas Contact; 56 blz. € 19,99



Janita Monna schrijft wekelijks over poëzie voor Trouw