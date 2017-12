Vaticaan waarschuwt: handel in relieken loopt uit de hand

In nieuwe richtlijnen vraagt Rome haar bisdommen om beter te letten op de relieken die zij en hun parochiekerken in bezit hebben. De meeste bisschoppen wisten het al, maar voor alle zekerheid op herhaling: verkoop en tentoonstelling op ‘profane en ongeautoriseerde locaties’ is strikt verboden. Met andere woorden, zorg dat cilindertjes, amuletten, broches en andere kunstwerkjes met daarin een stukje bot, tand of haar van zaligen en geestelijken zo veel mogelijk binnen de kerkmuren blijven.

Lees verder na de advertentie

Dat het Vaticaan in de nieuwe editie van de richtlijnen (de vorige versie stamt uit 2007) de nadruk legt op handel, is geen toeval. De afgelopen jaren is die handel opgebloeid. Zo staan er op handelsplatform eBay vele honderden exemplaren, variërend in prijs van enkele tientjes tot duizenden euro’s. In Rome is er weer levendige straathandel.

“De Middeleeuwen zijn een beetje terug”, zegt hoogleraar kerkgeschiedenis Paul van Geest van Tilburg University. “De grootschalige handel die toen plaatsvond is uiteindelijk ingedamd, maar nu leeft het dus weer op. Heel opmerkelijk.”