Vaticaan: Gewijde maagd hoeft niet echt maagd te zijn

Het Vaticaan publiceerde eerder deze maand het ‘Ecclesiae Sponsae Imago’ waarin het gedetailleerde informatie geeft over de roeping en een twee jaar durende voorbereiding aanraadt alvorens gewijd te worden. Gewijde maagden 'wijden zich in hun maagdelijkheid aan de Here Jezus... Ze ervaren de spirituele vruchtbaarheid van een intieme relatie met hem', zo stelt het document.

Tot schok van vele leden van de orde deelt het Vaticaan echter ook mee dat Gewijde Maagden geen maagden in de letterlijke zin van het woord hoeven te zijn, zo schrijft The Guardian. ,,De oproep om getuigenis af te leggen van de maagdelijke, echtelijke en vruchtbare liefde voor Christus is niet herleidbaar tot het symbool van fysieke integriteit. Kuisheid en het behoud van het lichaam in perfecte zelfbeheersing zijn geen essentiële voorwaarden.''

Bruiden van Christus Vrouwen die deel uitmaken van de Orde der Maagden verbinden zich ertoe als maagd door het leven te gaan en noemen zichzelf de 'bruiden van Christus'. Op de dag van de inwijding in de Orde kleden ze zich in het wit en beloven ze eeuwige trouw aan Jezus. Na de ceremonie dragen ze trouwringen en mogen ze niet met een andere man huwen of een seksuele relatie met een man aangaan.



Wereldwijd zijn er naar schatting zo’n 5000 vrouwen in 42 landen die op die manier 'gehuwd' zijn met Christus, de meesten in Frankrijk, Italië en Argentinië. Gewijde Maagden zijn echter geen nonnen: ze wonen niet in kloosters, nemen gewoon deel aan het maatschappelijke leven en staan in voor hun eigen levensonderhoud.