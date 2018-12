Vandaag is paars - ook voor veel christelijke jongeren

“In de Bijbel staan niet heel positieve dingen over mensen die op hetzelfde geslacht vallen,” zegt Myrthe (16), die christelijk is. “Daarom zijn sommige mensen bij ons op school tegen homoseksualiteit.”

Dit jaar organiseert ze met haar vriendin Sifra (16) voor het eerst Paarse Vrijdag op het Menso Altingcollege, een christelijke mbo-instelling in Zwolle. Zelf heeft Myrthe geen problemen om haar geloof te verzoenen met haar geaardheid. “Vanaf mijn geboorte val ik al op meiden. Dus ik denk dat God dat niet erg vindt, anders had hij me niet zo geboren laten worden.”

In een onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau uit 2006 liet nog ongeveer de helft van de ­bevolking weten positief te denken over homo- en biseksuelen, nu is dat 74 procent. Bij protestanten en rooms-katholieken ligt dat percentage afgelopen jaar een stuk lager (53 procent). Leden van overige religies zijn zelfs nog minder positief (34 procent), hoewel de acceptatie bij ­alle gelovige groepen wel is gestegen ten opzichte van 2006.

Trensgender Niet alleen christenen hebben het lastig met de reactie van hun omgeving op hun andere geaardheid of gender. De half-Turkse, half-Nederlandse Emre (17) is niet religieus, maar spreekt veel moslims in de Turkse gemeenschap op zijn school, het Daltonlyceum in Dordrecht. Hij krijgt op Instagram geregeld berichtjes van vrienden die bijvoorbeeld transgender zijn en de reactie van hun ouders vrezen. Op coming-out day wilde ik eerst niets zeggen, maar we hadden het erover in de klas, en toen heb ik het toch gezegd. Op school ­reageerde iedereen positief Scholiere Myrthe “Mijn hart breekt als ik dat hoor. Dan zeg ik ze dat het wel goed gaat komen.” Vorig jaar werd er ook al Paarse Vrijdag georganiseerd op zijn school, maar toen durfde hij nog niet mee te doen, uit angst voor speculatie dat hij homo was. Op het Menso Altingcollege worden koekjes en paarse bandjes uitgedeeld. In de klas merkt Myrthe geen weerstand tegen haar seksuele geaardheid. “Op coming-out day wilde ik eerst niets zeggen, maar we hadden het erover in de klas, en toen heb ik het toch gezegd. Op school ­reageerde iedereen positief.” Myrthe en Sifra wilden via de schoolintercom oproepen om in het paars gekleed te gaan, maar dat vond de directie niet goed. Directeur Bert Veuger legt uit dat er ook mensen zijn die moeite hebben met Paarse Vrijdag en die wil hij niet voor het hoofd stoten. “Ik wil een plek bieden aan beide groepen.”

Geaardheid Goitske (15) is protestants en zit in de vierde klas van het oecumenische Marnixcollege, een middelbare school in Ede. Goitske en zo’n tien medescholieren organiseren dit jaar voor het eerst Paarse Vrijdag, met ballonnen, muziek en uiteraard paarse kleding. Ze had moeite uit te komen voor haar geaardheid bij christelijke vrienden. “Ik zat bij een jongen thuis toen ik zei dat ik een meisje leuk vond. Hij vroeg me meteen weg te gaan. Hij vond het een zonde en dacht dat ik naar de hel zou gaan.” Toch heeft ze ook christelijke vrienden die haar steunen in haar ­geloof. “Zij zeggen: God houdt van iedereen. Daar ben ik het mee eens.”

Paarse wind waait door Nederland Paarse vrijdag is in 2010 overgewaaid uit de Verenigde Staten. Leerlingen nemen zelf het initiatief en bedenken hoe ze paarse vrijdag op hun school willen vieren. Het COC ondersteunt de leerlingen met bijvoorbeeld posters en armbandjes. Dit jaar doen er zo’n negenhonderd middelbare scholen en mbo’s mee.

